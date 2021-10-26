برلمانى: إلغاء مد حالة الطوارئ رسائل طمأنينة للعالم باستقرار مصر

أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، بقرار الرئيس السيسي اليوم بإلغاء مد حالة الطوارئ في البلاد لأول مرة منذ سنوات، مضيفا أن هذا القرار الذي له دلالات هامة أهمها أنها مصر أصبحت في حالة استقرار تامة على الصعيد السياسي والاجتماعي.

وأكد الرشيدي، في بيان له اليوم، أن القرار يعلن أن مصر قد أصبحت في مأمن عن المخاطر التي أدتها لأعلام حالة الطوارئ في السابق، لافتا إلى أن القرار سيكون له مردودات إيجابية هامة على الصعيد الخارجي من خلال إرسال رسائل طمأنينة للعالم بأن مصر باتت دولة مستقرة تماما وهو ما سيعمل على إنعاش حركة السياحة وجذب الاستثمارات الخارجية.

وأشار إلى أن قرار الرئيس السيسي يعد انتصارا للدولة المصرية والإرادة الشعبية، منوها إلى أن توقيت صدور هذا القرار يؤكد انتصار الدولة المصرية على الإرهاب، وهو ما أكده الرئيس السيسي أن مصر باتت بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وقال الرئيس السيسي في تدوينة عبر "فيس بوك": «يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد».

وتابع: «هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء.. وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار. ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر».