خبراء يحذرون من كارثة وبائية فى بابوا غينيا الجديدة

قال خبراء إن بابوا غينيا الجديدة تتجه نحو كارثة وبائية، في ظل الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بين سكان البلاد الذين لم يتلقوا التطعيم.

وأفادت إذاعة راديو نيوزيلندا اليوم الثلاثاء بأن المشرحة في مستشفى بورت موريسبي العام في العاصمة ممتلئة بما يتجاوز طاقتها الاستيعابية، حيث تراكم نحو 300 جثة في مكان مخصص لاستيعاب 60 فقط.

وذكرت الإذاعة أن كبير مسئولي مواجهة الوباء في بابوا غينيا الجديدة، ديفيد مانينج، سمح بدفن جماعي لـ200 جثة لتخفيف الوضع وتردد أن من المقرر إجراء الدفن الجماعي هذا الأسبوع.

وأفادت صحيفة "ذا ناشيونال" المحلية اليوم الثلاثاء بأن السلطات المحلية في الدولة الواقعة في المحيط الهادئ لا تريد حتى الآن فرض الإغلاق، وتعتمد بدلا من ذلك على المواجهة الطبية وحملة التطعيم.

ولم يتم تطعيم سوى أقل من 1% من سكان بابوا غينيا الجديدة، تطعيما كاملا ضد الوباء.

ويبلغ عدد سكان بابوا غينيا الجديدة تسعة ملايين نسمة، وحذر الاتحاد الدولي للصليب الأحمر من أن الأزمة تطغى على النظام الصحي الضعيف في البلاد.

وقالت المنظمة في بيان مؤخرا إن معدل التطعيم منخفض، ويرجع ذلك جزئيا إلى "المعلومات المضللة ومخاوف العامة والتحديات اللوجستية".

- ترتيب الدول حسب إصابات كورونا عالميا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

- إرشادات منظمة الصحة العالمية

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد قالت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19)، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان".