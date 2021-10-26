الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس اللبناني يدعو الحكومة للانعقاد وعدم التدخل في تحقيقات «مرفأ بيروت»

مرفا بيروت
مرفا بيروت

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، مجلس الوزراء، لضرورة العودة إلى الاجتماع سريعًا لتحقيق خطوات عملية وجدية تريح المواطنين وتنجز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وذلك من خلال اللجان المسؤولة عن تحضير الملفات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، والتي ما زالت تقوم بعملها.

وشدد في بيانٍ نشرته الرئاسة اللبنانية، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات "تويتر"، على استقلالية القضاء، وضرورة عدم التدخل في التحقيقات الجارية بشأن انفجار مرفأ بيروت، مطالبًا السياسيين بعدم التدخل في مجراها.

ودعا الرئيس اللبناني، لضرورة إنشاء "الميجاسنتر" لتسهيل عملية التصويت في الانتخابات النيابية المقبلة في ظل الضائقة المالية الحالية التي قد تمنع الكثيرين من الوصول إلى مناطقهم للاقتراع.

وفي وقتٍ سابق، عبَّر رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، عن أمله بمعاودة انعقاد جلسات مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن.

وقال: "إننا نتطلع إلى معاودة جلسات مجلس الوزراء في أقرب وقت لاستكمال القرارات المطلوبة لتفعيل عمل الهيئات واللجان وإنجاز المطلوب من الحكومة وفق ما أعلنت عنه في البيان الوزاري".

وأضاف: "في ما يتعلق بتشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فقد باشرنا  بخطوات عملية لتفعيلها بدأت بانتخاب القاضيين "كلود كرم"، و"تيريز علاوي"، على أن تعمل الحكومة في أول جلسة لمجلس الوزراء إلى استكمال تعيين سائر الأعضاء بعد اكتمال الترشيحات".

وشدد على "أننا نتطلع إلى أن تكون الحكومة مشرفة بكل نزاهة على الانتخابات النيابية المقبلة بحيث تكون فرصة لكل الشرائح اللبنانية للتعبير الحر عن تطلعاتها وآرائها بحرية ونزاهة، فتكون هذه الانتخابات محطة لتجديد الحياة السياسية وتداول السلطة".

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رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

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