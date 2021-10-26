الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التحفظ على كميات من الأرز والعدس داخل مصنع تعبئة دون ترخيص بالإسكندرية

التحفظ على كميات
التحفظ على كميات من الأرز

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، التحفظ علي كميات من الأرز والعدس والفريك داخل مصنع تعبئة بدون ترخيص مجهول المصدر وبدون بيانات، قبل ترويجها بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.
تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مصنع لتعبئة المواد الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الدخيلة، لحيازته كميات من الأرز والعدس والفريك مجهول المصدر وبدون بيانات، قبل ترويجها بالأسواق. 
تم مداهمة المصنع والقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 30 شيكارة أرز زنة الشيكارة 25 كجم، بإجمالي 750 كجم ببيانات مطموسة غير ظاهرة، و50 بالتة أرز عبوة البالتة 20 كيسا، بإجمالي واحد طن منتج نهائى بغير عنوان المصنع، و30 بالتة فريك زنة البالتة 10 كجم بإجمالي 300 كجم، و20 بالتة عدس زنة البالتة 10 كجم بإجمالي 200 كجم، و150 كارت بهارات الكارت 20 قطعة، مجهولة المصدر وبدون بيانات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

بدون ترخيص الإسكندرية غذائية مصنع الاسواق المواد شرطة

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وائل لطفي

بيوت السويس

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