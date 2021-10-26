الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الفول في مصر اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 بالطن في الأسواق

الفول
الفول

أسعار الفول في مصر اليوم .. تواصل أسعار الفول الحفاظ استقرارها لدى تجار الجملة، كما ثبتت أيضًا للمستهلك اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021، منتصف الأسبوع، في السوق المحلي المصري.

أسعار الفول في مصر اليوم 

واستقرت أسعار الفول البلدي في السوق المحلي بعدما سجلت أسعار الفول البلدي انخفاضًا بمقدار 500 جنيهًا في الطن يوم الخميس الماضي، كما استقرت أيضًا أسعار الفول المستورد بنوعيه "الأسترالي و الليتواني" بعد ارتفاعهما بمقدار 1000 جنيه في الطن منذ يوم الاثنين الماضي، لتسجل استقرارًا لثمانية أيام على التوالي.

وقد أكد المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه لا يوجد نقص في أي سلعة غذائية استراتيجية، مشيرًا إلى أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الفول، ويوجد مخزون يصل لـ10 شهور.

ما هي أسعار الفول في مصر اليوم 

وجاءت أسعار الفول ، على النحو التالي:
سجلت أسعار الفول البلدي "رفيع الحبة" استقرارًا في منتصف الأسبوع بالسوق المحلي، لتسجل استقرارًا لليوم الخامس على التوالي، حيث سجل سعر الطن استقرارًا عند 10,500 جنيهًا، واستقرت أيضًا أسعار الفول البلدي "عريض الحبة" اليوم، عند 9,000 جنيهًا للطن.

كما سجلت أيضًا أسعار الفول الأسترالي، ثباتًا في السوق المحلي عند 8,300 جنيهًا للطن، لتكون مستقرة لثمانية أيام على التوالي ،كما شهدت أسعار الفول الليتواني لدى التجار، ثباتًا لليوم الثامن على التوالي، عند 8,000 جنيهًا للطن.

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 وأسعار الفول للمستهلك بالسوق المحلي شهدت استقرارًا أيضًا، حيث استقر سعر الفول “السايب” اليوم الثلاثاء، ليتراوح سعر الكيلو ما بين 18 : 20 جنيهًا، أما الفول البلدي شركة "الضحى" فقد استقر السعر عند 30 جنيهًا (نصف كيلو).

وسجلت أيضًا أسعار الفول البلدي رفيع الحبة، استقرارًا ليتراوح سعر الكيلو منه ما بين 24 : 34 جنيهًا، وأيضًا تراوح سعر الكيلو من الفول البلدي عريض الحبة ما بين 22 إلى 30 جنيهًا.

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وائل لطفي

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