أميرة يابانية تفقد مكانتها الملكية وتتزوج «من عامة الشعب»

ذكرت وكالة رعاية القصر الإمبراطوري في اليابان أن الأميرة اليابانية "ماكو" تزوجت من صديقها "غير الملكي" كي كومورو.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن هذا الزواج جاء بعد سنوات من الجدل حول خلافات مالية أحاطت بأسرة كومورو أدت إلى التخلي عن مراسم الزواج التقليدية المرتبطة بالزواج الملكي.

وقدمت الوكالة أوراقًا قانونية لتسجيل زواج الزوجين نيابة عنهما، بعد أربع سنوات من إعلان علاقتهما.

وكان من المقرر مبدئيًا أن يعقد العروسان - وكلاهما 30 عامًا - مؤتمرًا صحفيًا في أحد فنادق (طوكيو) في وقت لاحق من اليوم، لكنهما اختارا الإدلاء بملاحظات افتتاحية فقط وإجابات مكتوبة عن خمسة أسئلة مختارة مقدمة مسبقًا من وسائل الإعلام.

وماكو هي ابنة شقيق الإمبراطور الياباني ناروهيتو، وبموجب القانون، تفقد عضوات الأسرة المالكة مركزهن الملكي إذا تزوجن أحدا من عامة الناس.

وكان من المقرر أن تتزوج ماكو، 30 عاما، من جامعي في عام 2018، لكن حفل الزفاف تأجل بسبب انتقادات عامة واسعة النطاق بشأن تلك العلاقة.