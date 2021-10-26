البر الرئيسى الصينى يسجل 29 حالة إصابة جديدة بكورونا محلية العدوى

قالت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الثلاثاء، إن البر الرئيسي الصيني سجل 29 حالة إصابة بكوفيد-19 محلية العدوى يوم الإثنين الماضي.

وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي، أنه من الحالات الجديدة محلية العدوى، سُجلت 16 حالة في منطقة منغوليا الداخلية، و6 حالات في مقاطعة قانسو، وثلاث في كل من بكين ومنطقة نينغشيا، وحالة واحدة في مقاطعة شاندونغ.

وسُجلت أيضا 14 حالة إصابة وافدة، حيث تم الإبلاغ عن 4 حالات في مقاطعة قوانغدونغ، وحالتين في كل من شانغهاي وخنان ومنطقة قوانغشي، وحالة واحدة في كل من بكين ومقاطعات فوجيان وشاندونغ وسيتشوان.

وأبلغت بلدية شانغهاي عن حالة واحدة جديدة مشتبه بإصابتها وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني، فيما لم تسجل أي وفيات متعلقة بالمرض يوم الاثنين.

وفي سياق متصل، أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، عن تقديم ما مجموعه 2.243 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى السكان، حتى أمس.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن الصين تخطط لتطعيم 80٪ من السكان ضد فيروس كورونا بحلول نهاية العام الحالي.

وأطلقت الصين، الأسبوع الماضي، عملية تطعيم "الجرعة الثالثة" من اللقاح، كجرعة معززة بالنسبة إلى المجموعة التي بلغت مدة فعالية تطعيمهم 6 أشهر، مؤكدة أن موانع الاستعمال للجرعة الثالثة من التطعيم؛ هي نفس موانع الجرعتين الأوليين، لكن يُوصى بأن يكون اللقاح المستخدم للجرعة الثالثة من التعزيز هو نفسه الذي تم استخدامه من قبل، خاصة من نفس الشركة المُصنعة للجرعة الثانية من اللقاح.

ووفقًا لنتائج البحث لشركتي "سينوفارم" و"سينوفاك"، فإنه بعد تلقيح جرعة معززة، سيزداد مستوى الأجسام المضادة للمتلقي بشكل كبير، حيث يعادل مستوى الجسم المضاد من 10 إلى 30 ضعف المستوى الأصلي بعد 14 يومًا من التطعيم المعزز، ويمكن الحفاظ على مستوى عالٍ بعد 6 أشهر، وله تأثير متبادل جيد على تحورات الفيروس مثل "دلتا".