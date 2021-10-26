أحدث ظهور لـ آديل بإطلالة بنية أثناء الترويج لألبومها 30

بعد غياب 6 سنوات عادت آديل من جديد بألبومها 30، ويشير هذا الرقم إلى عمرها، وفي أحدث ظهور للمغنية الترويج لألبومها لجأت آديل لإطلالة بسيطة حيث أختارت أديل بالتالي مظهر سقوط موقع من لانفين وارتدت معطف من الفينيل بلون البرقوق فوق سترة برتقالية بياقة مدورة وبنطلون عريض عالي الخصر بلون الشوكولاتة، مع جزمة بكعب خنجر بلون بني غامق جميل وفقا لموقع "vogue".

آديل

وبالتالي نلاحظ أن آديل أرادت قطع ملابس التي لا يشوبها شائبة ونسقت الألوان الخاصة بها بشكل أنيق للغاية، ولملائمة لون المعطف اللامع للمغنية نسقت أظافرها الطويلة جدًا من صنع "Kimmie Kyees" بلون بورجوندي داكن يضيفان لمسة مثيرة تماما.

آديل

آديل تتصدر وسائل التواصل الإجتماعي مؤخرا

سبق وتصدرت النجمة "آديل" مواقع التواصل الاجتماعي الشهر الماضي بعد خسارتها للوزن بشكل لافت وإعلانها أن هذا التحول في مظهرها جاء نتيجة ممارستها للتمرينات الرياضية بشكل مفرط.

وخطفت الأضواء الشهر الماضي بإطلالة مختلفة تمامًا من حيث أسلوبها الراقي في الأزياء، وارتدت فستانًا أسودا مع أكتاف مزينة بالورود كبيرة الحجم مصنوعة من التفتا الحريرية البيضاء "روزيت"، من علامة Schiaparelli ونسقت مع إطلالتها إكسسوارات لافتة للنظر بنفس القدر من الأناقة، كما ارتدت أقراط متدلية من علامة Schiapare





وبعد فقدان المغنية أديل لنحو 45 كجم من وزنها منذ عام 2019 وحدوث تغيير جذري في شكلها نالت إعجاب ملايين من المعجبين من جمهورها.

آديل

ألبوم آديل الآخير 30

ألبوم 30 هو الاأبوم الرابع من آديل المقرر إصداره في شهر نوفمبر 2021، وكتبت أديل الألبوم منذ 2019 من خلال مجموعة مختلفة من المنتجين، بما مثل غريغ كورستين، ماكس مارتن، شيلباك، وبعض من هؤلاء المنتجين عملت معهم في ألبومها الماضي 2021.