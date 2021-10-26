الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أحدث ظهور لـ آديل بإطلالة بنية أثناء الترويج لألبومها 30

آديل
آديل

بعد غياب 6 سنوات عادت آديل من جديد بألبومها 30، ويشير هذا الرقم  إلى عمرها، وفي أحدث ظهور للمغنية الترويج لألبومها لجأت آديل لإطلالة بسيطة حيث أختارت أديل بالتالي مظهر سقوط موقع من لانفين وارتدت معطف من الفينيل بلون البرقوق  فوق سترة برتقالية بياقة مدورة وبنطلون عريض عالي الخصر بلون الشوكولاتة، مع جزمة بكعب خنجر بلون بني غامق جميل وفقا لموقع "vogue".

آديل 

وبالتالي نلاحظ أن آديل أرادت  قطع ملابس التي لا يشوبها شائبة ونسقت الألوان الخاصة بها بشكل أنيق للغاية، ولملائمة لون المعطف اللامع للمغنية نسقت أظافرها الطويلة جدًا من صنع "Kimmie Kyees"  بلون بورجوندي داكن يضيفان لمسة مثيرة تماما.

آديل 

آديل تتصدر وسائل التواصل الإجتماعي مؤخرا

سبق وتصدرت النجمة "آديل" مواقع التواصل الاجتماعي الشهر الماضي بعد خسارتها للوزن بشكل لافت وإعلانها أن هذا التحول في مظهرها جاء نتيجة ممارستها للتمرينات الرياضية بشكل مفرط.

وخطفت الأضواء الشهر الماضي بإطلالة مختلفة تمامًا من حيث أسلوبها الراقي في الأزياء، وارتدت فستانًا أسودا مع أكتاف مزينة بالورود كبيرة الحجم مصنوعة من التفتا الحريرية البيضاء "روزيت"، من علامة  Schiaparelli ونسقت مع إطلالتها إكسسوارات لافتة للنظر بنفس القدر من الأناقة، كما ارتدت أقراط متدلية من علامة  Schiapare


 

وبعد فقدان المغنية أديل لنحو 45 كجم من وزنها منذ عام 2019 وحدوث تغيير جذري في شكلها نالت إعجاب ملايين من المعجبين من جمهورها.

آديل 

ألبوم آديل الآخير 30

ألبوم 30 هو الاأبوم الرابع من آديل المقرر إصداره في شهر نوفمبر 2021، وكتبت أديل الألبوم منذ  2019  من خلال مجموعة  مختلفة من  المنتجين، بما مثل  غريغ كورستين، ماكس مارتن، شيلباك، وبعض من هؤلاء المنتجين عملت معهم في ألبومها الماضي 2021.

ألبومات أديل أحدث ظهور لآديل إطلالة آديل آديل تخسر الوزن المطربة أديل

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

الأكثر قراءة

رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبى يبحث التحضير للانتخابات مع المبعوث الأممى

مدير مستشفى الحياة ببورفؤاد يرد على شائعة تقييد المرضى

موسكو: يجب أن نبحث مع واشنطن سبل تفادى سباق التسلح

رابط حجز موعد تلقي لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

مستجدات فيروس كورونا حول العالم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

أحدث ظهور لـ آديل بإطلالة بنية أثناء الترويج لألبومها 30

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد القصبي

عن سعيدة خاطر الفارسي

أحمد سعد زايد

ذكريات.. فى رثاء المفكر العظيم حسن حنفى

منى رجب

مريم ملاك.. قصة تفوق رغم التنمر

ماجد حبته

رد جميل تاريخى.. فى مزاد!

الحسين عبدالرازق

كرموا محمد صلاح!

مؤمن المحمدي

حسن عبد الحفيظ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "٢٤".. مفاوضات الحزب الوطنى مع الإرهابيين

القس. رفعت فكرى

أعطوا أبناءكم وقتًا

صور

تجميل ميادين القاهرة

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

«الإحصاء الفلسطينى»: الميزان التجارى سجل ارتفاعًا فى قيمة العجز 6% فى أغسطس

وزير إسرائيلى ينتقد قرار الحكومة تصنيف مؤسسات مجتمع مدنى فلسطينية «إرهابية»

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل إلى وقف البناء الاستيطانى