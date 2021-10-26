الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حصيلة إصابات كورونا تتجاوز الـ5 ملايين بإسبانيا

إسبانيا
إسبانيا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تجاوز الـ5 ملايين حالة، بتسجيل 4485 إصابة جديدة منذ يوم الجمعة الماضي.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أنه تم تسجيل 54 وفاة جراء مضاعفات الإصابة بالفيروس منذ يوم الجمعة الماضي.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 5002217، فيما بلغت الوفيات 87186.

وتلقى أكثر من ثلاثة أرباع سكان إسبانيا التطعيمات الكاملة ضد فيروس كورونا، ورفعت السلطات مؤخرا معظم قيود التباعد الاجتماعي، باستثناء قيد ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة.

وعلى صعيد آخر، كشف مسئولون حكوميون في إسبانيا أن بركان «كومبر فيجا» في جزيرة لا بالما لا يظهر بوادر على التباطؤ، وفقًا لما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وأكدت الإذاعة البريطانية أن البركان الذي يقع في جزيرة لا بالما بجزر الكناري بدأ في الثوران في 19 سبتمبر، ما أدى إلى تدفق أنهار من الحمم البركانية وسحب ضخمة من الرماد.

وتابعت أن البركان دمر ما يقرب من 2000 مبنى في الجزيرة، واضطر حوالي 7000 شخص إلى إخلاء منازلهم إلى بر الأمان.

وقال رئيس جزر الكناري، أنخيل فيكتور توريس: "لا توجد مؤشرات على اقتراب نهاية الثوران رغم الجهود الكبرى المبذولة للسيطرة عليه".

وأضاف: "نحن تحت رحمة البركان، فهو الوحيد الذي يمكنه أن يقرر متى ينتهي هذا".

وأشارت «بي بي سي» إلى أن علماء البركان يراقبون نشاط البركان للمساعدة في تحذير الناس، وقال علماء في المعهد الجغرافي الوطني الإسباني إنهم سجلوا أكثر من 40 هزة أرضية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وكان أكثرها قوة قد سجل حوالي 4.3 على مقياس ريختر.

وغطت تيارات الحمم البركانية الآن أكثر من 742 هكتارًا (1833 فدانًا) من الأراضي في الجزيرة، كما تكثف السلطات المحلية الآن إجراءاتها الوقائية في منطقة تازاكورتي، حيث يقع تيار الحمم البركانية الجنوبية الآن على بعد 200 متر تقريبًا من البحر.

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وائل لطفي

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