برلماني: قرار إلغاء مد حالة الطوارئ «تاريخي»

ثمن المستشار عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن هذا القرار تاريخي ويصب في سجل إنجازات القيادة السياسية في قدرتها على مجابهة الإرهاب والتطرف والذي عانينا منه طيلة السنوات الماضية جراء حكم جماعة الإخوان الإرهابية للبلاد.

ولفت هلال، في بيان له، أن هذا القرار يدعو للفخر والاعتزاز بوجود قائد حكيم شجاع قادر على اتخاذ القرارات الهامة في توقيتها المناسب، والملائم، لا سيما في ظل الرسائل الإقليمية والدولية المستمرة التي توجهها مصر لدول العالم مفادها أن مصر أصبحت قبلة الأمن والأمان على مستوى الإقليم ومنطقة الشرق الأوسط، وأنها ستظل تدعم كافة الجهود التي من شأنها تعزز من فرص مكافحة الإرهاب ووضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته في إدانه أي دولة أو مجتمع يقوم على دعم الجماعات الإرهابية بأي شكل من الأشكال.

ووجه التحية لأبطال القوات المسلحة المخلصين والشرطة البواسل، الذين ضحوا بأرواحهم وكتبوا بدمائهم شهادة نجاح وتطهير الأرض من بقايا الجماعات الإرهابية، وتحويل البقع التي امتلأت بالدماء إلى مدن تمتلء بالمشروعات القومية والأراضي الخضراء التي يزرع وينتج فيها أهلها ، لافتا أن أصبحت سيناء على رأس الخريطة التنموية في مصر، وتم تدشين مشروعات تنموية عملاقة وشهدت نهضة غير مسبوقة يشهد لها العالم.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساءأمس، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وقال الرئيس السيسي في تدوينة عبر "فيس بوك": “يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد”.

وتابع: “هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء.. وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهدائنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار. ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر”.