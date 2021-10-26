تقرير ألمانى: تزايد المخاوف على المدنيين فى تيجراى بعد شن غارات جوية إثيوبية

حذرت الشبكة الألمانية "دويتش فيليه" في تقرير لها، عبر من تفاقم الأوضاع الإنسانية السيئة في تيجراي، وسط شن النظام الإثيوبي غارات جوية متتالية.

وتابعت الشبكة الألمانية: يزداد وضع السكان المدنيين سوء.



وشن سلاح الجو الإثيوبي سلسلة من الهجمات على قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي خلال عطلة نهاية الأسبوع مما أسفر عن مقتل ثلاثة أطفال وإصابة عدة أشخاص، وفقًا للأمم المتحدة.

من جانبه قال ويليام دافيسون، كبير المحللين في أديس أبابا في مجموعة الأزمات الدولية (ICG): إن القوات الإثيوبية تشن هجوما ردا على توسع ونجاح وقوات جبهة تحرير تيجراي من السيطرة على بعض المدن.

ويعاني جزء كبير من شمال إثيوبيا من انقطاع الاتصالات، مما يجعل من الصعب التحقق من مزاعم ساحة المعركة بشكل مستقل. لكن سكان مدينة أمهرة في ديسي أفادوا يوم الخميس بوجود عسكري مكثف ، مع استمرار وصول المدنيين النازحين من البلدات التي ضربها الصراع إلى الشمال.

وحذر بايسا واك وويا ، المسؤول الإثيوبي السابق في الأمم المتحدة، من أنه "لا يوجد منتصر في أي حرب أهلية". وقال لـ DW: "إذا كان عدوًج أجنبيً ، فسوف تحرر أراضيك وستنهي [الحرب] ولكن الحرب الأهلية لايوجد فيها منتصر.

وبدلاً من ذلك، ازدادت المعاناة بين السكان المدنيين، ويعتمد أكثر من 5 ملايين إثيوبي الآن على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة ، ونزح حوالي 2 مليون إثيوبي.

وقالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن عدد الأطفال الصغار الذين دخلوا المستشفى بسبب سوء التغذية الحاد بين فبراير وأغسطس بلغ ضعف العدد المسجل خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وخلال الأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر، تلقى 52 ألف شخص فقط في تيجراي مساعدات غذائية ، وفقًا لتقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). يمثل هذا الرقم 1٪ فقط من 5.2 مليون يحتاجون إلى المساعدة.

وتتصاعد الحرب الأهلية بين حكومة إقليم تيجراي والحكومة المركزية لإثيوبيا، كما فر مئات الآلاف من الأشخاص ويعيشون في حالة من الجوع ومهددين بجرائم الحرب.



المساعدات الإنسانية 'لا تزال غير كافية

وأدت الضربات الجوية الأخيرة إلى إلغاء رحلات مساعدات الأمم المتحدة، بعد أن اضطرت إحدى الطائرات للعودة من رحلة متجهة إلى ميكيلي لحماية أرواح الركاب وأفراد الطاقم.

وقال منسق الإغاثة الطارئة التابع للأمم المتحدة مارتن غريفيث في بيان: إن "الأمم المتحدة لم تتلق أي تحذير مسبق بشأن الهجمات على ميكيلي وحصلت على التصاريح اللازمة للرحلة".

وكرر غريفيث التأكيد على "قلق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية البالغ على المدنيين مع استمرار الضربات الجوية على ميكيلي ولأن المساعدات الإنسانية إلى تيجراي لا تزال غير كافية".

المزيد من العقوبات من الغرب

وقد يدفع هذا الوضع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى تجاوز الإدانة الشفوية للأطراف المتحاربة.

وقال دافيسون: "لقد رأينا مؤشرات من كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي مؤخرًا على أنهم سينظرون في اتخاذ مزيد من الإجراءات العقابية في شكل عقوبات إذا استمر هذا الوضع" داعيا الى ضرورة التدخل الأوروبي لوقف الصراع.