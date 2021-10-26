تخفيض تنسيق القبول بالثانوية الفنية ببعض مدارس القاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، نزول الحد الأدنى لتنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية، ببعض مدارس العاصمة في بعض الإدارات التعليمية.

وأكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن ذلك يأتي استجابة لأولياء الأمور ولصالح أبنائنا الطلاب، وبعد دراسة الوضع الحالي، وإعداد خطة لاستيعاب الطلبة الراغبين للالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية.

وأشار إلى أن تلك المدارس، هي:

أولًا: المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام الخمس سنوات

- مدرسة جلال فهمي الفنية المتقدمة.

الحد الأدنى للبنين (٢٤٠)، والمحافظات (٢٤٥).

- دار السلام الفنية المعمارية المتقدمة.

الحد الأدنى للبنين (٢٢٥)، والمحافظات (٢٣٥).

-النقل النهرى للفنية المتقدمة.

الحد الأدنى للبنين (٢٠٥)، والمحافظات (٢١٠).

- القاهرة النسيجية الفنية المتقدمة.

الحد الأدنى بنات (٢٢٠)، ومحافظات (٢٢٥).

- الزاوية الحمراء الفنية المتقدمة.

الحد الأدنى للبنين (٢٠٥) البنات (٢٠٥) المحافظات (٢١٠).

- ١٥ مايو الفنية المتقدمة.

الحد الأدنى للبنين (٢٠٥) البنات (٢٠٥)، والمحافظات (٢١٠).

ثانيًا: المدارس الثانوية الصناعية نظام الثلاث سنوات للبنين

- الرضوانية الصناعية.

الحد الأدنى (١٩٠).

- السادات الصناعية .

الحد الأدنى (١٨٠).

- السلام الكهربية

الحد الأدنى (٢٠٠).

- بنبا قادم الصناعية

الحد الأدنى (١٨٥).

- الشعرائى الصناعية

الحد الأدنى (١٨٥).

- الشهيد اللواء ماجد أحمد إبراهيم

الحد الأدنى (١٨٥).

- العباسية الميكانيكية

الحد الأدنى (١٩٠).

- المرج الثانوية الصناعية

الحد الأدنى (١٩٥).

- النهضة الميكانيكية

الحد الأدنى (١٨٥)

- الشهيد محمود رافت محمد

الحد الأدنى (١٧٥).

- الأهرام الثانوية الصناعية

الحد الأدنى (١٩٠).

- الشهيد أحمد حسين فهمى

الحد الأدنى (١٨٥).

- مكارم الأخلاق المعمارية

الحد الأدنى (١٧٥).

- منشأة ناصر المعمارية

الحد الأدنى (١٧٠).

- دار السلام المعمارية

الحد الأدنى (١٨٠).

- حلوان الميكانيكية

الحد الأدنى (١٩٠).

- عين حلوان الصناعية

الحد الأدنى (١٨٥).

- ١٥ مايو الصناعية

الحد الأدنى (١٨٠).

ثالثًا: المدارس الثانوية الصناعية نظام الثلاث سنوات للبنات

- باب الشعرية الصناعية

الحد الأدنى ( ١٩٠).

- السيدة زينب الصناعية

الحد الأدنى ( ١٨٠).

- رقى المعارف الصناعية

الحد الأدنى (١٨٠).

- المنيل الصناعية بنات

الحد الأدنى ( ١٨٠).

- العباسية الصناعية

الحد الأدنى (١٩٠).

- المعادي الصناعية

الحد الأدنى (١٨٥).

- طلعت حرب الصناعية بنات

الحد الأدنى ( ١٨٠).

- السيدة خديجة الصناعية

الحد الأدنى ( ١٨٠).

- حلوان الصناعية

الحد الأدنى ( ١٨٠).

- ١٥ مايو الصناعية

الحد الأدنى ( ١٨٠).

- المرج الصناعية بنات

الحد الأدنى ( ١٩٥).

رابعًا: المدارس الثانوية الصناعية (نوعى - مزدوج )

- الطباعة الصناعية

الحد الأدنى (١٧٥).

- مصر حلوان للنسيج المشتركة

الحد الأدنى (١٨٠).