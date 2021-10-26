الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نائبة: إلغاء مد حالة الطوارئ رسالة قوية للداخل والخارج

شيماء حلاوة
شيماء حلاوة

ثمّنت شيماء حلاوة، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، قرار الرئيس السيسي، بشأن إلغاء مد حالة الطوارئ في البلاد، مؤكدة أن القرار بمثابة رسالة قوية عن مدى استقرار مصر، الآن، وعن بداية مرحلة الجمهورية الجديدة بإذن الله تعالى.

أشارت حلاوة، خلال بيان الاثنين، إلى أنه بالرغم من إعلان حالة الطوارئ في أنحاء الجمهورية منذ سنوات طويلة إلا أن قرار إلغائه اليوم، يعتبر نتيجة للجهود المبذولة من قبل رجالنا في القوات المسلحة والشرطة، فضلاً عن حرص الرئيس السيسي المستمر لتحقيق أعلى درجات الاستقرار والامان للشعب المصري، وتحقيق مشروعات و إنجازات تنموية فى جميع أنحاء مصر.

ودعت عضو النواب عن حزب مستقبل وطن، كافة المواطنين بتقديم الدعم والثقة للرئيس السيسي؛ لإستكمال بناء الجمهورية الجديدة من خلال البناء والتعمير والاستقرار، فضلا عن توفير حياة كريمة للمواطنين الأكثر احتياجًا.

أكدت البرلمانية أن اصطفاف الشعب مع مؤسسات الوطن وتضحيات شهداءنا الأبطال هما أصحاب الفضل في رسم خريطة الجمهورية الجديدة المستقرة والبالغة أعلي درجات الأمن والأمان.

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بيوت السويس

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