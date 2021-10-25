برلمانى: إلغاء حالة الطوارئ رسالة للعالم باستقرار مصر

ثمن النائب عبد الله أحمد عبد الله، عضو مجلس النواب قرار إلغاء مد حالة الطوارئ قائلا: "كلنا ثقة في القيادة السياسية والجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة، وما شهدناه من إنجازات لم نشهدها على مدار عصور بالكامل واليوم هذا القرار التاريخي جاء ليبعث رسالة للعالم أجمع بالطمأنينة وحالة الاستقرار التي تتمتع بها الدولة المصرية".

وأكد عضو مجلس النواب، أن هذا القرار سيكون حديث العالم أجمع، فبالأمس القريب كانت الدولة المصرية تخوض حربا شرسة ضد الإرهاب نيابة عن المنطقة وبفضل تضحيات أبنائها من القوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل استطاعت الدولة المصرية دحر العناصر الإرهابية ووضع أساس الجمهورية الجديدة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذا القرار يدل على الحنكة السياسية، وسيكون له العديد من الإيجابيات التي تنعكس على الاقتصاد والاستثمار المصري، فهو رسالة بمدى الطمأنينة والأمان وبالتالي سنشهد تدفقات استثمارية كبيرة خلال الفترة المقبلة، قائلا:" نتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، الزعيم الكبير التي حمل على عاتقه إعادة بناء هذا الوطن.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب عبر حسابه الرسمى على فيس بوك، "يسعدنى أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف «هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء» .

وتابع «وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار».

واختتم «معا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه».