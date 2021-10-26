مرض الرعاف.. كل ما تريد معرفته عن نزيف الأنف وأبرز العلاجات المنزلية

يحدث النزف في الأنف عادةً من فتحة واحدة فقط، ومع ذلك يمكن للنزيف الشديد أو الغزير أن يملأ فتحة الأنف المصابة ويذهب إلى البلعوم الأنفي، وهو الجزء الأنفي الذي يلتقي فيه الخياشيم.

أسباب نزيف الأنف

يعرف اسم نزيف الأنف بـ "الرعاف"، فوفقًا لموقع " healthy builderz" الطبي، فله أسباب متعددة، حيث تشمل هذه الأعراض كسر أو تشقق الأنف، وجود جسم غريب في الأنف، الإصابة بالتهاب الأنف التحسسي، ارتفاع ضغط الدم، نزلات البرد، بالإضافة إلى التشوه بالأنف.

وأكد الأطباء، أن نزيف الأنف شائع جدًا ويصيب العديد من الأشخاص بنوبة واحدة على الأقل من نزيف الأنف، ويرجع ذلك أساسًا إلى التعرض لصدمة في حياتهم.

ومن حيث العمر، عادةً ما تبلغ نوبات الرعاف ذروتها في سن الثانية إلى العاشرة، ومن 50 إلى 80 عامًا، مع تأثر كلا الجنسين بالتساوي.

وأشار الأطباء، إلى أن الأطفال الذين يعانون من الصداع النصفي غالبًا ما يكون لديهم معدلات أعلى من تكرار "الرعاف" مقارنة بالأطفال غير المصابين بهذه الحالة.

العلامات والأعراض الأكثر شيوعًا لنزيف الأنف

إن النزيف في الأنف هو العرض الأساسي لنزيف الأنف أو الرعاف، حيث يمكن للدم أيضًا أن يملأ فتحة الأنف على الجانب المصاب ويتدفق داخل البلعوم الأنفي.

وقد ينسكب أيضًا في فتحة الأنف الأخرى، مما يتسبب في حدوث نزيف في كلا الجانبين، حيث يمكن أن ينزل الدم أيضًا إلى الحلق أو إلى المعدة، مما يؤدي بعد ذلك إلى بصق أو تقيؤ الدم.

وتعتبر الدوخة والارتباك وخفة الرأس والإغماء هي أيضًا علامات على فرط الدم، حيث يمكن أن تكون مصحوبة بعلامات نزيف أخرى، مثل نزيف اللثة عند تنظيف الأسنان بالفرشاة، وسهولة الكدمات، نزيف في البول والبراز.

العلاجات المنزلية الأكثر فعالية لنزيف الأنف

يمكن السيطرة على نزيف الأنف أو الرعاف في المنزل، وفقًا لجمعية الأنف الأمريكية، حيث يعتبر الضغط المباشر وسيلة فعالة لوقف النزيف، في حين أن مزيلات احتقان الأنف مثل "نيوسينفرين" وأوكسي" "ميتازولين" متاحة كخيارات علاجية لنزيف الأنف.

كما يمكن للشخص أيضًا استخدام الفازلين أو المرهم في مقدمة الأنف باستخدام طرف قطني يوميًا للترطيب وتقليل فرص نزيف الأنف الثانوي للجفاف.

ويساعد رذاذ المحلول الملحي، علاج فعال لنزيف الأنف، حيث يمكن للشخص وضع قطرات أنف ملحية مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا في كل فتحة من فتحات الأنف.

ويمكن للمرء أن يصنع المحلول الملحي في المنزل عن طريق خلط ملعقة صغيرة من الملح في ربع جالون من الماء ثم يغلي لمدة 20 دقيقة.