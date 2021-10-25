الإثنين 25 أكتوبر 2021
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سياسي

«حماة الوطن»: إلغاء الرئيس السيسى مد حالة الطوارئ «قرار تاريخى»

كريم مصليحي
كريم مصليحي

رحب كريم مصيلحي، الأمين المساعد بالأمانة العامة للمواطنة في حزب «حماة الوطن»، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ بعموم البلاد، واصفًاً إياه بـ«القرار التاريخي»، الذي سيتوقف أمامه التاريخ كثيراً.

وقال مصليحي في بيان، مساء الإثنين، إن الشعب والجيش والشرطة نسيج وطني قوي استطاع العبور بمصر من الخوف إلى الأمن ومن الفوضى إلى النظام والاستقرار. 

وأضاف مصليحي أن هذا القرار التاريخي بإلغاء مد حالة الطوارئ في عموم البلاد هو أكبر دليل على نجاح جميع مخططات وجهود استعادة الأمن والأمان والاستقرار في كل شبر من أرض مصر الغالية  واستئصال جذور الإرهاب إلى غير رجعة بإذن الله من أرضها الطاهرة. 

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أعلن، مساء اليوم،  إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وقال الرئيس السيسي في تدوينة عبر فيسبوك: يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وتابع: هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء.. وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهدائنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار. ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر.

كريم مصليحي الرئيس عبد الفتاح السيسي إلغاء مد حالة الطوارئ القرار التاريخي الربيع العربي فيس بوك

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