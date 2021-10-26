الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مؤسسات بلجيكية تدين قرار إسرائيل باعتبار 6 مؤسسات حقوق إنسان فلسطينية إرهابية

مؤسسات حقوق إنسان
مؤسسات حقوق إنسان فلسطينية

أدانت منظمات وجمعيات بلجيكية، قرار إسرائيل باعتبار 6 مؤسسات حقوق إنسان فلسطينية بأنها إرهابية.

 

وأكدت المنظمات في بيان لها، دعمها وتضامنها مع منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، داعية بلجيكا والاتحاد الأوروبي إلى مطالبة إسرائيل بإلغاء هذا الإجراء على الفور.

 

وتابع البيان: "يعد هذا القرار الإسرائيلي تصعيدا غير مسبوق لحملة التشهير التي تشن منذ سنوات لتجريم انتقاد انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان".

 

وأضافت المنظمات أن إسرائيل لا تريد تقليص الفضاء المدني لمؤسسات المجتمع المدني المحلية فحسب بل تريد تدميرها بالكامل.

 

ودعت الحكومة البلجيكية والاتحاد الأوروبي إلى مطالبة الحكومة الإسرائيلية بالعمل فورا على إلغاء تصنيف هذه المؤسسات الست على أنها منظمات إرهابية.

 

كما طالبت الحكومة الإسرائيلية بالتوقف عن تجريم وتشويه سمعة مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية، والعمل على اتخاذ جميع التدابير اللازمة على الفور للمراقبة الفعالة والدفاع عن سلامة العاملين في المنظمات المعنية.

 

وشددت المنظمات والجمعيات البلجيكية في بيانها، علي ضرورة الاستمرار في الدعم السياسي والمالي للعمل الأساسي الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.

 

وفي وقت سابق استقبل الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفدا من المؤسسات الأهلية الفلسطينية، ضم مؤسسة الحق، ومؤسسة الضمير، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء.

 

وأكد أبومازن أن القرار الإسرائيلي الذي وصف هذه المؤسسات الفلسطينية بالإرهابية، مرفوض ومدان، متابعا: "نحن جميعا نقف مع هذه المؤسسات الوطنية التي تقوم بواجبها في فضح جرائم الاحتلال وكشفها أمام العالم".

 

وأوضح الرئيس الفلسطيني، أنه سيكون هناك تحرك فلسطيني رسمي على الساحة الدولية للتصدي لهذا القرار، لافتًا إلى أنه لا يحق لإسرائيل التدخل بعمل هذ المؤسسات التي تعمل وفق القانون الفلسطيني، مشددا على ضرورة تكاثف الجهود الفلسطينية لمواجهة هذا التحدي الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي.

بلجيكا منظمات بلجيكية مؤسسات فلسطينية مؤسسات ارهابية الإحتلال الإسرائيلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

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