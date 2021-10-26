مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 26-10-2021

تستعرض “الدستور” لقرائها مواقيت الصلاة في بعض المحافظات اليوم الثلاثاء ٢٦ أكتوبر، نظرا لأهميتها وتصدرها على مواقع البحث، وتتضمن مواقيت الصلاة كلا من القاهرة الكبرى، الإسكندرية، جنوب سيناء، الأقصر، السويس، أسوان، الإسماعيلية، السويس، ومحافظة الغربية.





مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة الكبرى

موعد صلاة الفجر ٤:٣٧

موعد الشروق ٦:٠٤

موعد أذان الظهر ١١:٣٩

موعد أذان العصر ٢:٤٩

موعد أذان المغرب ٥:١٣

موعد أذان العشاء ٦:٣١









مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الإسكندرية



موعد صلاة الفجر ٤:٤٣

موعد الشروق ٦:١١

موعد أذان الظهر ١١:٤٤

موعد أذان العصر ٢:٥٣

موعد أذان المغرب ٥:١٧

موعد أذان العشاء ٦:٣٦

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مواعيد الصلاة اليوم في محافطة جنوب سيناء





موعد صلاة الفجر ٤:٢٥

موعد الشروق ٥:٥٢

موعد آذان الظهر ١١:٢٧

موعد آذان العصر ٢:٣٨

موعد اذان المعرب ٥:٠٢

موعد اذان العشاء. ٦:٢٠





مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الأقصر





موعد صلاة الفجر ٤:٣٠

موعد الشروق ٥:٥٤

موعد أذان الظهر ١١:٣٤

موعد أذان العصر ٢:٤٨

موعد أذان المغرب ٥:١٣

موعد أذان العشاء ٦:٢٨





مواعيد الصلاة اليوم في محافطة أسوان





موعد صلاة الفجر ٤:٢٨

موعد الشروق ٥:٥١

موعد أذان الظهر ١١:٣٢

موعد أذان العصر ٢:٤٨

موعد أذان المغرب ٥:١٣

موعد أذان العشاء ٦:٢٧









مواعيد الصلاة اليوم في محافطة السويس





موعد صلاة الفجر ٤:٣٢

موعد الشروق ٥:٥٩

موعد آذان الظهر ١١:٣٤

موعد آذان العصر ٢:٤٤

موعد اذان المعرب ٥:٠٨

موعد اذان العشاء. ٦:٢٦





مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الإسماعيلية





موعد صلاة الفجر ٤:٣٣

موعد الشروق ٦:٠١

موعد أذان الظهر ١١:٣٥

موعد أذان العصر ٢:٤٤.

موعد أذان المغرب ٥:٠٨

موعد أذان العشاء ٦:٢٧





مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الغربية





موعد صلاة الفجر ٤:٣٨

موعد الشروق ٦:٠٦

موعد أذان الظهر ١١:٤٠

موعد أذان العصر ٢:٤٩

موعد أذان المغرب ٥:١٣

موعد أذان العشاء ٦:٣٢