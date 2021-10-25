بريطانيا توقع اتفاقًا تجاريًا وأمنياً مع اليونان

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس أن المملكة المتحدة قد وقعت صفقة تجارية وأمنية مع اليونان، وذلك في إطار التغلب على نتائج خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو اتفاق "بريكست".

وعبر تويتر، أعلنت الوزيرة البريطانية عن توقيع اتفاقية تجارية رائدة مع اليونان ، حيث رحبت اليوم بوزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، للتوقيع على إطار عمل استراتيجي بين المملكة المتحدة واليونان، وفق صحيفة "اكسبريس" البريطانية.

كما أوضحت تروس، وزيرة التجارة الدولية السابقة التي حلّت محل دومينيك راب كوزير للخارجية الشهر الماضي، أن الصفقة ستعمل على "تعميق العلاقات التجارية والأمنية" بين المملكة المتحدة واليونان .

وكتبت على تويتر: “لقد وقعت إطار تعاون مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس لتعميق العلاقات التجارية والأمنية بين بلدينا”.

وأضافت: "نعمل على تعزيز الروابط مع الأصدقاء في جميع أنحاء أوروبا ومع حلفائنا في الناتو، وننشئ شبكة من الحرية في جميع أنحاء العالم".

يأتي هذا باعتباره الأحدث في سلسلة من الصفقات التجارية الناجحة التي أبرمتها تروس، وآخرها اتفاقية التجارة بين المملكة المتحدة ونيوزيلندا.

وبعد 16 شهرًا من المفاوضات، ستفتح الصفقة مع اليونان، التي تم الاتفاق عليها من حيث المبدأ يوم الأربعاء، أسواق الزراعة داخل المملكة المتحدة.

وفي بيان صحفي، أوضحت تروس أن الصفقة "ستفتح فرصًا جديدة للتجارة والاستثمار" في كل من المملكة المتحدة واليونان ، مشيرة إلى أن كلا البلدين ملتزمان بالعمل معًا لتعزيز الاستقرار والأمن كحليفين في الناتو، وستعمل كل من اليونان والمملكة المتحدة بشكل تعاوني في مواجهة التهديدات الأمنية.

وعلي صعيد اخر.. أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن منطقة بريتس تستعد للأمطار الغزيرة والرياح التي ستستمر "لأيام" مما يثير مخاوف من حدوث فيضانات على الرغم من درجات الحرارة الدافئة.

وتابعت أنه من المقرر أن يتدهور الطقس مع تقدم الأسبوع، فيصبح أكثر رطوبة وتلفًا على الرغم من أن درجات الحرارة يجب أن تظل أعلى قليلاً من المتوسط ​​لهذا الوقت مع درجات حرارة تصل إلى 16 درجة مئوية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع حدوث نوبات من الأمطار في نهاية هذا الأسبوع، وستستمر إلى نصف المدة، حيث يستعد البريطانيون لمزيد من الفيضانات في الأيام المتبقية من شهر أكتوبر والتي تشهد طقسا غير مستقر.

وأضافت أن نوبات من الأمطار ستطارد البريطانيين خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسيستمر الطقس الرطب في العطلات المدرسية.