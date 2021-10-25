مقتل شخص وإصابة آخرين جراء انفجار على متن حافلة فى أوغندا

أعلنت الشرطة الوطنية في أوغندا في بيان اليوم الإثنين، أن شخصا واحدا لقي حتفه وأصيب آخرون إثر وقوع انفجار على متن حافلة بجنوب غرب البلاد.

وذكر المتحدث باسم الشرطة فريد إنانجا أنه تم إرسال خبراء المفرقعات إلى قرية لونجالا، حيث وقع الانفجار على طريق سريع مجاور للقرية.

وقال الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في تغريدة على موقع تويتر إن "التقارير الأولية تشير إلى أن الانفجار حدث من مقعد (داخل الحافلة)، وأودي بحياة شخص واحد".

وأضاف أن هناك أدلة واضحة وكثيرة.

ووقع الحادث بعد يومين من حدوث انفجار في مطعم في ضاحية كامامبوجا بشمال العاصمة كمبالا أول أمس السبت.

وأسفر الانفجار عن وفاة نادل بالمطعم 20 عاما وإصابة آخرين.

وذكر موسيفيني في تغريدة على تويتر: بأن انفجار السبت "يبدو أنه عمل ارهابي".