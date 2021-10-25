«تنسيقية الأحزاب» تحتفي بمكرم عبيد (فيديو)

أعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيديو تعريفي «فيديو جراف» عن مكرم عبيد تحت عنوان "رمز الحركة الوطنية - مكرم عبيد"، تضمن محطات في حياة السياسي التاريخي مكرم عبيد باشا باعتباره سياسي ومحام ومفكر مصري، شغل منصب وزير المواصلات ثم المالية في 3 وزارات وفدية، وولد في قنا في 25 أكتوبر 1889 ودرس القانون في جامعة أكسفورد في لندن.

وأضافت تنسيقية شباب الأحزاب، أن مكرم عبيد كان خطيباً بارعاً بسبب إتقانه للغة العربية، ويعد أحد رموز حزب الوفد، وشغل منصب السكرتير العام ويعتبر صاحب فكرة تأسيس النقابات العمالية، لافتة الى أنه أول من وضع كادر للعمال والحد الأدني للأجور، وأصر على توفير التأمين الاجتماعي والصحي للطبقة العاملة.

وذكرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مكرم عبيد سعي لاستعادة الأراضي الزراعية من الأجانب وتمصيرها، وتوفي في 5 يونيو 1961 تاركاً وراءه تاريخاً من العمل الوطني المشرف.

وكانت قد عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم الإثنين، مؤتمرا مشتركا مع الحزب الشيوعي الصيني، عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمقر التنسيقية بوسط البلد، في إطار تعزيز العلاقات بين الطرفين.

وقدم المؤتمر طارق الخولي عضو مجلس النواب عن التنسيقية، حيث رحب بالحضور من جانب دائرة العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني، موضحا أهمية عقد هذا المؤتمر الذي سيستمر على مدار يومين، فهو بمثابة فرصة لتبادل الخبرات والأفكار بمختلف النواحي السياسية والثقافية وغيرها.

وعبر تشو روي، مساعد وزير دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، عن إمتنانه بالعلاقات بين طرفي المؤتمر، مشيرا إلى أن مصر أكبر دولة عربية وأفريقية تربطها علاقات مع الدولة الصينية وأن البلدان التزمتا طوال الـ ٦٥ عاما الماضية ورغم تغير الأوضاع بالإحترام المتبادل والتنمية المشتركة.

وأكد أن الروابط المختلفة بين البلدين أصبحت أكثر متانة خلال جائحة كورونا، لافتا إلى أن التعاون بين البلدين خلال الجائحة يعد بمثابة نقطة مضيئة في العلاقات بينهما، مؤكدا كذلك دعم بلاده لمصر واستعدادها الكامل للتعاون معها في تنفيذ رؤيتها مصر ٢٠٣٠ تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدفاع عن حقوقها وتعددية الأطراف.