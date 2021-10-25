الإثنين 25 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

السبت.. مؤسسة «آتوم» تحتفل بذكرى نصر أكتوبر

مؤسسة آتوم للتنمية
مؤسسة آتوم للتنمية الثقافية

تحتفل مؤسسة آتوم للتنمية الثقافية والإبداع، بالذكرى 48 لنصر أكتوبر المجيد، وإصدار كتاب " فن الحرب عند قدماء المصريين" للكاتبة والباحثة الثقافية سميحة المناسترلى رئيس المؤسسة، فى ملتقى آتوم الثقافى الشهرى الثانى، وذلك فى السابعة من مساء يوم السبت 30 أكتوبر، بمقر المؤسسة بالهرم.

يشارك في الملتقى الدكتور محسن محفوظ المتخصص فى إحياء ومحاكاة الفن المصرى القديم، والمؤرخ العسكرى جمال النجار، واللواء دكتور رمضان النجار، ويدير النقاش اللواء أركان حرب حمدى لبيب خبير الأمن القومي ونائب مدير الشئون المعنوية سابقًا، بحضور كوكبة من الكتاب والمثقفين وأعضاء المؤسسة ورجال الصحافة والإعلام .

يتحدث الكتاب حول دفاع المصرى القديم عن عقيدته، ويلفت الأنظار لحقيقة آتية من أعماق التاريخ، ويؤكد ويثبت أولوية وريادة المصريين القدماء فى وضع قواعد الحرب من أكثر من ستة آلاف عام، نتيجة لتعرض مصر لغزوات متوالية، كما يؤكد الكتاب أن المصرى القديم تفنن فى وضع مبادئ وقوانين دفاعية للحرب، وأول من كون جيش نظامى متكامل فى العالم، وأول من عمل على تطبيق نظرية حقوق الإنسان على أسرى الحرب، وأول من عقد معاهدة سلام فى التاريخ.
وتحلل هذا العام 2021 الذكرى الـ48 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر لعام 1973، وهي الحرب التي انتصر فيها الجيش المصري على العدو الإسرائيلي، واستعاد أرض سيناء بعد احتلالها لمدة 6 سنوات.

قام الجيش المصرى في يوم 6 أكتوبر 1973 والموافق العاشر من رمضان في تمام الساعة الثانية ظهرا، بعبور خط القناة، ونفذت أكثر من 200 طائرة حربية مصرية ضربة جوية على الأهداف الإسرائيلية بالضفة الشرقية للقناة، وعبرت الطائرات على ارتفاعات منخفضة للغاية لتفادي الرادارات الإسرائيلية، واستهدفت الطائرات المطارات ومراكز القيادة ومحطات الرادار والإعاقة الإلكترونية وبطاريات الدفاع الجوي وتجمعات الأفراد والمدرعات والدبابات والمدفعية والنقاط الحصينة في خط بارليف ومصاف البترول ومخازن الذخيرة.

48 عاما على ذكرى انتصارات أكتوبر مؤسسة آتوم للتنمية الثقافية والإبداع سميحة المانسترلي محسن محفوظ لواء أركان حرب حمدى لبيب

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وائل لطفي

بيوت السويس

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