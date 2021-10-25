الإثنين 25 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«الأعلى للثقافة» يحتفى بالتجربة الفكرية للناقد أحمد الحجاجى الأربعاء

أحمد شمس الدين الحجاجي
أحمد شمس الدين الحجاجي

تحتفي لجنة الدراسات الأدبية والنقدية بالمجلس، برئاسة الدكتور عبد الرحيم الكردي بالتجربة الفكرية والأكاديمية للناقد المصري الكبير  الدكتور أحمد شمس الدين الحجاجى؛ وذلك ضمن فعاليات سلسلة الاحتفاء بالتجارب النقدية والفكرية لكبار النقاد المصريين والعرب  في تمام الثامنة مساء الأربعاء 27 أكتوبر الجاري عبر تطبيق زووم.

يدير اللقاء الدكتور محمد أبو الفضل بدران ، ويشارك به المكرم الدكتور أحمد شمس الدين الحجاجي ، الدكتور تامر فايز ، حسين القباحي، الدكتور خالد أبو الليل ، الدكتور سامي سليمان ، مسعود شومان، بالإضافة إلى أعضاء لجنة الدراسات الأدبية والنقدية.

أحمد شمس الدين الحجاجى أستاذ دكتور بكلية الآداب في قسم اللغة العربية بجامعة القاهرة، ولد في الأقصر في سنة 1935م، وخلال دراسته الجامعية (1955 ـ 1959) درس تحت إشراف أساتذة كبار منهم سهير القلماوي وشوقي ضيف ومحمد كامل حسين وشكري محمد عياد.

 حصل عام 1965م على درجة الماجستير في النقد المسرحي في مصر ، ثم على الدكتوراه في سنة 1973م بأطروحته "الأسطورة في المسرح المصري المعاصر".

 كما نال على جائزة الدولة التقديرية للآداب لعام 2010، إضافة إلى مقالات وكتب متعددة في مجال النقد الأدبي والمسرح، فقد ألّف الأستاذ الحجاجي رواية "سيرة الشيخ نور الدين"، و"نالت الرواية قبولا حسنًا في الأوساط الأدبية واختيرت ضمن أفضل مائة رواية في القرن العشرين"، وأصبحت هذه الرواية مسلسلاً تلفزيونيًا بعنوان "درب الطيب".

ومن مؤلفاته :" الأسطورة في المسرح المصري المعاصر، 1933 - 1970 " عن دار الثقافة 1975، العرب وفن المسرح " عن الهيئة المصرية العامة للكتاب 1975، الوظيفة بين الأسطورة والمسرح  عن دار الثقافة للطباعة والنشر، في قواعد اللغة العربية عن دار الإصلاح1980، الأسطورة في الأدب العربي عن دار الهلال1983، وغيرها من الأعمال.

أعضاء المجلس ألأعلى للثقافة أحمد شمس الدين الحجاجي محمد أبو الفضل الشاعر مسعود شومان هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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