‎الإمارات تدعو إلى الاستقرار فى السودان

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، متابعتها عن كثب التطورات الأخيرة في السودان، داعية إلى التهدئة وتفادي التصعيد.

وشددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، على حرصها على الاستقرار في السودان وبأسرع وقت ممكن، وبما يحقق مصلحة وطموحات الشعب السوداني في التنمية والازدهار.

كما شددت على ضرورة الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات سياسية واقتصادية وكل ما يهدف إلى حماية سيادة ووحدة السودان، مؤكدة وقوفها إلى جانب الشعب السوداني الشقيق، وفقًا لقناة العربية.

من ناحية أخرى، دعت وزارة الخارجية الليبية، الأطراف السودانية إلى تغليب لغة الحوار وتجنيب الشعب المزيد من الانقسام.

فيما تلقى سامح شكري، وزير الخارجية، الإثنين، اتصالًا هاتفيًا من المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي چيفري فلتمان، تم خلاله تناول التطورات الأخيرة على المشهد السوداني.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن المبعوث الأمريكي استعرض خلال الاتصال نتائج زيارته الأخيرة إلى الخرطوم، وهو ما أشار معه شكري إلى متابعة مصر عن قرب للتطورات الأخيرة في السودان، مؤكداً ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار السودان.

وأعلنت وزارة الخارجية، أن مصر تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في جمهورية السودان الشقيق.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي، الإثنين: «تتابع مصر عن كثب التطورات الأخيرة في جمهورية السودان الشقيق».

وأكدت الوزارة «أهمية تحقيق الاستقرار والأمن للشعب السوداني والحفاظ على مقدراته، والتعامل مع التحديات الراهنة بالشكل الذي يضمن سلامة هذا البلد الشقيق».

كما شددت على أن «أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة».

وتابعت: «تدعو مصر كل الأطراف السودانية الشقيقة، في إطار المسئولية وضبط النفس، لتغليب المصلحة العليا للوطن والتوافق الوطني».

كان رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، قد أكد خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن ما يحدث في السودان يهدد أمنها وسلامتها، فيما لفت إلى أن الحكومة المتوازنة تحولت إلى صراع بين أطراف الانتقال.