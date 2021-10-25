«حتى لو مات مش عايزينه».. أشقاء «رزق» يتركوه في «القمامة» والتضامن تنقذه

أعلنت مؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان" إحدى دور الرعاية التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الإثنين، أنها استجابت للبلاغ الوارد إلى المؤسسة عن وجود حالة "عم رزق" في الشارع والذي تخلى عنه إخوته وتركوه وحيدا، رغم احتياجه لكيس دم يوميا، بالاضافة إلى العديد من الأدوية.

وأشارت مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنه تم الوصول للحالة ونقلها إلى الدار، وتم توفير فريق كامل من التمريض داخل الدار للعناية به، وبعد عدة محاولات للتواصل مع إخوته، لكي يتبرعوا له بالدم، بعد أن ألقوه في القمامة بين الحياة والموت، إلا أنهم رفضوا وقالوا “حتى لو مات مش عايزينه”.

وقال محمود وحيد، مدير المؤسسة، إن دور الدار بشكل مستمر إيواء كل من هو بلا مأوى، موضحًا أنه وقت الأزمات مثل السيول يتم فتح الدار لإيواء كل من هو بلا مأوى، إلى جانب توفير البطاطين وإغاثة ووجبات.

وأكد مدير مؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان» أن الدار لن تتخلى عن أي شخص بلا مأوى، قائلا: الدار أنشئت من أجلهم»، مشيرًا إلى أن دور بلا مأوى وبرنامج أطفال وكبار بلا مأوى تعمل على أن تكون مصر خالية من المشردين، من خلال العمل على تأهيل جميع الأعضاء الموجودين بها، بدنيًا ونفسيًا، ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

جدير بالذكر أن نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تلقت تقريراً من فريق التدخل السريع المركزي عن تعامل الفرق بمحافظات الجمهورية خلال شهر سبتمبر، حيث تعامل الفريق مع 269 بلاغاً سواء للمواطنين بلا مأوى أو حالات إنسانية أو مساعدات على مستوى الجمهورية تلقاها الفريق من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، وأيضا ما يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي.