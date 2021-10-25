محافظ كفر الشيخ يتفقد أبراج «المصنع 1»

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، أبراج المصنع رقم "1" المكون من 5 أبراج متصلة على مساحة 6 آلاف متر، مكون من بدروم وأرضي و11 علوي، تضم 378 وحدة سكنية و88 وحدة إدارية، وهيبارين بمدخل "أ. ب" بكامل مساحة عبارة عن دورين، بالإضافة إلى 76 محل تجاري.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ أعمال توسعة عدد من الشوارع الرئيسة ومنها الشارع الرئيسي بحي الـ47 والواصل لموقف كفر الشيخ العمومي، ضمن أعمال التطوير التي تشهدها أحياء وشوارع العاصمة.

كما تابع محافظ كفر الشيخ، ونائبه أعمال إزالة الإشغالات، مشدداً بعدم التعدي على الطرق لأنها ملك المواطن وليست ملك المتعدين عليها.