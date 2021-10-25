الإثنين 25 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الأرصاد تحصل على تجديد اعتماد المركز الإقليمى للإشعاع من سويسرا

الهيئة العامة للأرصاد
الهيئة العامة للأرصاد الجوية

حصلت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على تجديد اعتماد المركز  الإقليمي للإشعاع التابع للهيئة كمركز إقليمي معتمد بقارة إفريقيا من خلال المشاركة في تصنيف المعايير والمواصفات الدولية الذى يقام كل 5 سنوات في مدينة دافوس بسويسرا طبقا لتعليمات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO). 

وتعد معايرة الأجهزة الفنية من أهم الخطوات القياسية العلمية لكسب الثقة في النتائج المقاسة بواسطة الأجهزة العلمية والتقنية.

ونجح جهاز قياس الإشعاع الشمسى المصري في اجتياز اختبارات القبول خلال مشاركته فى المعايرة الدولية ، وتم تجديد الاعتماد الدولى لمدة 5 سنوات أخرى قادمة ويعد هذا النجاح تأكيدا علي مدى تفوق المنتج المصرى  ومطابقته بكافة المعايير العالمية والدولية ومضاهاته للمنتج الأجنبي في الكفاءة.

ويشمل المركز على أجهزة البيرانومتر والبيرهليوميتر التي تقيس المقدار الدقيق لأشعة الشمس المباشرة وغير المباشرة التي تصل فعليا إلى سطح الأرض – وهو ما يعرف تقنياً بالإشعاع الشمسي.

هذا وتقدم الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية خدماتها وأنشطتها المرتبطة بقياسات الإشعاع الشمسي ومعايرات أجهزة الإشعاع الشمسى للإقليم الأفريقي والدول العربية بالإضافة إلى الجهات الحكومية والخاصة.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية أفريقيا قارة إفريقيا

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وائل لطفي

بيوت السويس

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