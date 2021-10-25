الدنمارك تسعى لبناء محطات شحن السيارات الكهربائية

تسعى الحكومات المحلية في الدنمارك للحصول على إذن لاستخدام الضرائب لبناء محطات شحن للسيارات الكهربائية، لضمان وصول البنية التحتية الخاصة بالمركبات الكهربائية إلى ما بعد المدن الكبرى، بحسب ما ورد في تقرير نشرته صحيفة "يولاندس بوستن" الدنماركية نقلا عن المسئولة المحلية، بيرجيت إس. هانسن.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الإثنين، عن هانسن القول إنه إذا لم يقم القطاع الخاص ببناء محطات الشحن، فيجب أن يكون لدى الحكومة المحلية الخيار.



ومن جانبه، يقول وزير النقل بيني إنجلبريخت، إنه يجري مفاوضات حاليا من أجل التوصل إلى حل مع سياسيين آخرين.



يذكر أن عدد المركبات الكهربائية قد تضاعف أربع مرات خلال السنوات الماضية في الدنمارك، بينما زاد عدد السيارات الهجين بنحو ستة أضعاف، بحسب ما ذكرته صحيفة "يولاندس بوستن".

وعلى صعيد آخر، قال باحثون الجمعة، إن العجز الإنتاجي يتزايد في صناعة السيارات بسبب النقص الحاد في أشباه الموصلات والمكونات الإلكترونية الأخرى.

وأضاف ألبرت واس الشريك في شركة الاستشارات الإدارية "بوسطن كونسلتنج" لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية: "نفترض أنه لا يمكن إنتاج ما بين 10 و11 مليون سيارة هذا العام".

وأثر تناقص أشباه الموصلات على صناعة السيارات لعدة أشهر، ومن غير الواضح إلى متى سيستمر ذلك العجز.

ووفقا لتقرير صادر عن مجلة دير شبيجل، حسبت شركة برايس ووترهاوس كوبرز للاستشارات أيضا أنه بحلول نهاية العام، سيتم إنتاج وبيع ما يصل إلى 11 مليون سيارة في جميع أنحاء العالم أقل مما كان عليه الإنتاج في العام السابق.