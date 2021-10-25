خبير روسى: يتعين الإبقاء على تطبيق رموز الاستجابة السريعة حتى تصل مناعة القطيع إلى 80%

قال إليكساندر جينتسبيرج، رئيس مركز جماليا الروسي للأبحاث، إنه يتعين استمرار تطبيق نظام رمز الاستجابة السريعة «QR» للتطعيم ضد فيروس كورونا، والذي تم إدخاله في عدد من مناطق روسيا لتحسين الوضع الوبائي، لحين وصول مستوى مناعة القطيع في البلاد إلى 80%.

وأضاف جينتسبيرج، المطور للقاح «سبوتنيك- v» في تصريحات لوكالة أنباء «تاس» الروسية، اليوم الإثنين: «حتى يتم تحصين 80% على الأقل من السكان، يجب أن نحافظ على هذه المسافة الضيقة بين الملقحين وغير الملقحين عن طريق رموز الاستجابة السريعة»، موضحا أن ذلك النهج أظهر بالفعل فاعليته في العديد من البلدان، حيث تم فرض قيود على غير المحصنين بشأن زيارة أماكن معينة.

وأوضح أنه سيتم تطعيم معظم المواطنين في غضون شهرين، إذا ضمنت السلطات رقابة صارمة على توفر رموز الاستجابة السريعة، مضيفا أنه حال عدم إتمام ذلك بشكل صحيح وعدم وجود فرق صارم بين الملقحين وغير الملقحين، فستكون هناك موجات وبائية مستمرة.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو 5 أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.