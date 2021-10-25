الإثنين 25 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

دعوى ضد عبدالناصر زيدان بتهمة الإساءة لـ خالد الغندور

المحكمة الاقتصادية
المحكمة الاقتصادية

تنظر المحكمة الاقتصادية بجلسة 1 نوفمبر المقبل أولى جلسات محاكمة عبد الناصر زيدان، فى دعوى تعويض بمبلغ عشرة مليون جنية والمقامة من المستشار هيثم عباس بصفته وكيلا عن الإعلامى خالد الغندور لنشر فيديو جرافيك على صفحة “فيس بوك” الخاصة به وغنائة أغنية تسيء له.

وأقام المستشار هيثم عباس بصفتة وكيلا عن الاعلامى خالد الغندور، دعوى أمام المحكمة الاقتصادية ضد عبد الناصر زيدان، طالبا الحكم علية بتعويض قدرة عشرة مليون جنية من جراء قيامة بنشر فيديو جرافيك على صفحة فيس بوك الخاصة به وغنائة أغنية تحت عنوان (بلية الدلدول)، ووضعة صور كرتونية لـ الغندور، وحوت كلمات تلك الأغنية الفاظ سب وقذف وتشهير وتنمر على التكوين الجسمى لقصار القامة الأمر الذي بادر معه الإعلامي للجوء إلى القضاء للحصول على كافة حقوقة القانونية.

1 نوفمبر دعوى عبدالناصر ذيدان خالد الغندور المحكمة الاقتصادية

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