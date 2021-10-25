الإثنين 25 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

المحامين: مؤتمر «يوم المحاماة» لن تتحمل النقابة تكاليفه وما يتم تداوله مجرد شائعات

رجائي عطية
رجائي عطية

أكدت نقابة المحامين، أن ميزانية النقابة لن تتحمل تكاليف مؤتمر يوم المحاماة، المقرر عقده يوم الخميس المقبل، أو أي مؤتمر أو احتفال، وإنما سيتحمل تكاليفه رعاة رسميون.

وأوضح المحامي إبراهيم سعودي، منسق المؤتمر في تصريحات له: الجهة المنظمة للحدث هي مؤسسة قومية، هي وكالة الأهرام للإعلان، وهي المكلفة بالتعاقد مع الرعاة الرسميون، مشددا: كل ما يجري تداوله عبر صفحات الفيس عن تكاليف المؤتمر محض أكاذيب، وللأسف يروجها ويشيعها كذباً نقابيون رسميون معروف انتماؤهم.

وأشار إلى أن “الشفافية هي سمة هذا العهد النقابي، وستعلن النقابة في بيان رسمي عقب المؤتمر كل ما يتعلق بالمؤتمر من حقائق تتعلق بتنظيمه وتكاليفه”.

وتابع: “أقدر كل التقدير عتاب زميلات وزملاء محترمين وحرصهم الشديد على حضور المؤتمر،  وأن يكون للجمعية العمومية حضور كبير فيه، ولكن ظروف الوباء وظروف محدودية العدد والضوابط الأمنية لحسن تأمين الحدث، حالت بيننا وبين ذلك؛ فتعين علينا أن يكون التمثيل رمزياً بكبار قامات المحاماة من بعض رموز شيوخها  التاريخيين الذين أفنوا أعمارعم  في ساحات العلم والمحاكم، وسوف نقوم بعمل مداخلات من الجمعية العمومية في المؤتمر عبر خاصية زوووم لمن يرغب”.

وأكمل: “أدعو كل المحامين المحترمين المهمومين بالمحاماة حقاً لا زيفاً، إلى المساندة والدعم؛ ليخرج هذا اليوم إلى النور فهو يوم المحاماة، سيبث مباشرة إليهم إلى كل الوطن العربي مشرفاً لهم ولنقابتهم”.

وكان رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أعلن إقامة الاحتفال بيوم المحاماة وعيدها السنوي وعقد مؤتمر تحت اسم «مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي»، الخميس المقبل، دون أن تتحمل النقابة أي تكلفة للمؤتمر.

نقيب المحامين نقابة المحامين رجائي عطية مجلس النقابة المحامين العرب اتحاد المحامين لجمعية العمومية جمعية العمومية

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