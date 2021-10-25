انتشال جثه طالب إعدادي من مياه النيل بالمنصورة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالدقهلية من انتشال جثة طالب بالصف الثالث الإعدادي من مياه نهر النيل فرع دمياط، بمنطقة الهابي لاند بالمنصورة، بعد أن نزل للاستحمام في النيل إلا أنه لم يتمكن من مقاومة شدة تيار المياه ومات غريقًا، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، قد تلقي إخطارًا من اللواء إيهاب عطية مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغًا لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة من إدارة شرطة النجدة ببلاغ الأهالي بوجود غريق في منطقة الهابي لاند بالمنصورة.

هرعت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة وتمكنوا من انتشال الطالب ويدعى "أحمد السيد نزيه " 15 سنة، طالب بالصف الثالث الإعدادي، من قرية شبراهور مركز السنبلاوين.

ونقلت سيارة الإسعاف جثمان الشاب إلى مستشفى المنصورة الدولي، وأكد تقرير مفتش الصحة أن الوفاة بسبب استفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية، وجرى إبلاغ أسرة الطالب لاستلامه بعد تصريح النيابة العامة بدفنه.