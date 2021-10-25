الإثنين 25 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس مجلس السيادي بالسودان يوجه خطابا للشعب بعد قليل

عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان

أعلن مجلس السيادة في السودان  اليوم الاثنين، أن رئيس المجلس الفريق عبد الفتاح البرهان سيوجه خطابا للشعب بعد قليل، وفقا لما نقلته وسائل اعلام سودانية.

وقالت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم الاثنين أنها تتابع  بانشغال تطورات الوضع في السودان، كما دعت المنظمة جميع الأطراف السودانية إلى الالتزام بالوثيقة الدستورية.

كما قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين، إنه يشعر ببالغ القلق  إزاء تطورات الأوضاع في السودان، مطالبا جميع الأطراف السودانية بالتقيد الكامل بالوثيقة الدستورية التي تم وقعت في أغسطس 2019، بمشاركة المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية، وكذلك باتفاق جوبا للسلام لعام 2020. 

وقال مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة: إنه "لا توجد مشكلات لا يمكن حلها بدون الحوار، ومن المهم احترام جميع المقررات والاتفاقات التي تم التوافق عليها بشأن الفترة الانتقالية وصولاً إلى عقد الانتخابات في مواعيدها المقررة والامتناع عن أي إجراءات من شأنها تعطيل الفترة الانتقالية أو هز الاستقرار في السودان".
 

الفريق عبد الفتاح البرهان مجلس السيادة في السودان السود أمبن جامعة الدول العربية منظمة التعاون الإسلامي السودان

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وائل لطفي

بيوت السويس

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