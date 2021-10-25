الإثنين 25 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المفوضية العراقية تعلن المباشرة بأول مراحل العد والفرز اليدوي

احتجاجات بالعراق
احتجاجات بالعراق

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، اليوم الاثنين، عن المباشرة بأول مراحل عملية العد والفرز اليدوي في (70) محطة بنينوى، الأربعاء المقبل.

وقال المكتب الإعلامي للمفوضية العراقية في بيان لها، إنه إيمانًا منا بشفافية العملية الانتخابية والتعامل بجدية مع طلبات الطعون المقدمة إليها، ستباشر بأول مراحل عملية العد والفرز اليدوي بـ (70) محطة لمحافظة نينوى وذلك يوم الأربعاء 27/10/2021 الساعة الثامنة صباحًا ولغاية الخامسة عصرًا في قاعة الشرف/ نصب الجندي المجهول في بغداد".

وأضاف أن "العملية ستتم بحضور وكلاء الأحزاب السياسية والمرشحين والمراقبين والأعلام".

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية محطة بنينوى الفرز عملية العد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

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