المفوضية العراقية تعلن المباشرة بأول مراحل العد والفرز اليدوي

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، اليوم الاثنين، عن المباشرة بأول مراحل عملية العد والفرز اليدوي في (70) محطة بنينوى، الأربعاء المقبل.

وقال المكتب الإعلامي للمفوضية العراقية في بيان لها، إنه إيمانًا منا بشفافية العملية الانتخابية والتعامل بجدية مع طلبات الطعون المقدمة إليها، ستباشر بأول مراحل عملية العد والفرز اليدوي بـ (70) محطة لمحافظة نينوى وذلك يوم الأربعاء 27/10/2021 الساعة الثامنة صباحًا ولغاية الخامسة عصرًا في قاعة الشرف/ نصب الجندي المجهول في بغداد".

وأضاف أن "العملية ستتم بحضور وكلاء الأحزاب السياسية والمرشحين والمراقبين والأعلام".