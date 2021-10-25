الإثنين 25 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«التعاون الإسلامي» تدعو الأطراف السودانية إلى الالتزام بالوثيقة الدستورية

السودان
السودان

 قالت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الإثنين، إنها تتابع تطورات الوضع في السودان، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بالوثيقة الدستورية.

فيما قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، إنه يشعر ببالغ القلق إزاء تطورات الأوضاع في السودان، مطالبًا جميع الأطراف السودانية بالتقيد الكامل بالوثيقة الدستورية التي تم توقيعها في أغسطس 2019، بمشاركة المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية، وكذلك باتفاق جوبا للسلام لعام 2020.

وأشار مصدر مسئول في الأمانة العامة للجامعة، إلى أنه "لا توجد مشكلات لا يمكن حلها بدون الحوار، ومن المهم احترام جميع المقررات والاتفاقات التي تم التوافق عليها بشأن الفترة الانتقالية وصولًا إلى عقد الانتخابات في مواعيدها المقررة والامتناع عن أي إجراءات من شأنها تعطيل الفترة الانتقالية أو هز الاستقرار في السودان".

كما دعا الاتحاد الأوروبي أطراف المعنية في السودان لاستعادة المسار الانتقالي، حيث قال الاتحاد الأوروبي، حيث قال جوزيب بوريل مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: "نتابع بقلق تطورات الأحداث في السودان".

وأضاف:"ندعو  كل الأطراف السودانية إلى العودة إلى مسار العملية الانتقالية".

 

منظمة التعاون الإسلامي السودان احداث السودان الفترة الانتقالية السيادة السوداني

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

تباين أداء مؤشرات البورصة بالمستهل.. وتوقعات بتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية

«الضرائب» تُكرم العاملين بمركز الاتصالات المتكامل

«الصحة»: وصول مليون و58 ألف جرعة من لقاح «جونسون آند جونسون»

رابط حجز موعد تلقي لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

الغردقة تستضيف «منتدى المرأة العالمي للفنون»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

خطر يحلق بأجنحة العلم الحديث

سعيد المصرى

حقيقة الصراع مع أغانى المهرجانات والراب

أحمد المريخي

آلام لبنان فى «مَوَجان» شربل داغر

مؤمن المحمدي

القرعة

لواء. محسن الفحام

الشرطة العصرية للجمهورية الجديدة

محمود خليل

«المعدة الشعبية» تنتصر فى صراع «التدين الشعارى»

ماجد حبته

ماذا يحدث فى السودان؟!

حسين دعسة

5 ملايين حصالة فى الولايات المتحدة

صور

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

الحكومة الإسرائيلية تصادق على الخطة الخمسية الاقتصادية للمجتمع العربى

فلسطين: إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة سلمية فى «الخليل» لدعم الأسرى

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى وسط حماية من شرطة الاحتلال