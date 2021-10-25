«التعاون الإسلامي» تدعو الأطراف السودانية إلى الالتزام بالوثيقة الدستورية

قالت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الإثنين، إنها تتابع تطورات الوضع في السودان، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بالوثيقة الدستورية.

فيما قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، إنه يشعر ببالغ القلق إزاء تطورات الأوضاع في السودان، مطالبًا جميع الأطراف السودانية بالتقيد الكامل بالوثيقة الدستورية التي تم توقيعها في أغسطس 2019، بمشاركة المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية، وكذلك باتفاق جوبا للسلام لعام 2020.

وأشار مصدر مسئول في الأمانة العامة للجامعة، إلى أنه "لا توجد مشكلات لا يمكن حلها بدون الحوار، ومن المهم احترام جميع المقررات والاتفاقات التي تم التوافق عليها بشأن الفترة الانتقالية وصولًا إلى عقد الانتخابات في مواعيدها المقررة والامتناع عن أي إجراءات من شأنها تعطيل الفترة الانتقالية أو هز الاستقرار في السودان".

كما دعا الاتحاد الأوروبي أطراف المعنية في السودان لاستعادة المسار الانتقالي، حيث قال الاتحاد الأوروبي، حيث قال جوزيب بوريل مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: "نتابع بقلق تطورات الأحداث في السودان".

وأضاف:"ندعو كل الأطراف السودانية إلى العودة إلى مسار العملية الانتقالية".