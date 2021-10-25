8675 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تايلاند

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 8675 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت تايلاند 9 آلاف و589 حالة شفاء خلال نفس الفترة.

ويبلغ بذلك إجمالي حالات الإصابة مليونًا و859 ألفًا و157 حالة إصابة.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 44 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 18 ألفًا و799 حالة.

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 243.65 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و180486.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وقد دعت منظمة الصحة العالمية الدول الأكثر غنى إلى التراجع عن تكديس اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من أجل صالح الدول الأكثر احتياجًا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في قمة الصحة العالمية ببرلين: "ستنتهي الجائحة عندما يقرر العالم القضاء عليها".

