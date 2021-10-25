الإثنين 25 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الهند تسجل إصابة جديدة بفيروس زيكا فى ولاية أوتار براديش

معمل
معمل

أفادت وكالة أنباء "برس ترست" الهندية باكتشاف إصابة جديدة بفيروس زيكا في ولاية أوتار براديش شمالي البلاد.

 

وذكرت الوكالة أن المريض ضابط في سلاح الجو الهندي بمنطقة كانبور في ولاية أوتار براديش.

 

وبعد بدء ظهور أعراض غامضة على المريض، تم الحصول على عينات دمه وإرسالها إلى المعهد الوطني للفيروسات في مدينة بوني الجنوبية الغربية.

 

وبعد الكشف عن الحالة، تم إرسال عينات لأكثر من 20 شخصا كانوا على اتصال بالمريض إلى المعهد الوطني للفيروسات لفحصها.

 

وللهند تاريخ في تفشي فيروس زيكا في الماضي، لاسيما في ولاية كيرالا الجنوبية. 

 

وعلى صعيد آخر، أفادت بيانات حكومية، بأن الهند سجلت 15906 إصابات جديدة بـ«كوفيد-19» في آخر 24 ساعة.

وقالت وزارة الصحة، إن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 34.17 مليون منذ بدء الجائحة.

 

وسجلت البلاد 561 وفاة الليلة الماضية، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 454269.

 

وعلى صعيد آخر، ارتفع عدد ضحايا فريق رحلات تسلق الجبال الذي واجه أحوال جوية سيئة وهم في طريقهم إلى مقاطعة "أوتاركاشي" شمالي الهند إلى 7 قتلى، بعدما انتشلت شرطة الحدود الهندية جثمانين.

 

وقال مسئول إدارة التعامل مع آثار الكوارث بالمقاطعة، ديفيندرا باتوال، حسبما ذكرت قناة «إن.دي.تي.في» الهندية، اليوم السبت، إنه تم التعرف على هوية الضحيتين اللذين كانا مفقودين وهما ضمن فريق مكون من 11 فردًا، مضيفًا أنه جرى انتشال 5 جثامين آخرين أمس، فيما لا يزال اثنين مدرجين على قائمة المفقودين، بينما يخضع فردان آخران ناجيان للعلاج اللازم.

 

وتم تعليق عمليات البحث عن المفقودين نظرًا لسوء الأحوال الجوية على ارتفاع 12 ألف قدم، على أن تُستأنف مجددًا بمجرد تحسن الأجواء.

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