رئيس البورصة يزور العاملين في أول أيام البرنامج التدريبي

زار د.محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، العاملين في البورصة المصرية في أول أيام برنامجهم التدريبي داخل الأكاديمية الوطنية للتدريب.

واستقبلت د. رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، د. محمد فريد، رئيس البورصة المصرية في زيارة للسادة متدربي برنامج البورصة المصرية في أول أيام برنامجهم التدريبي، والذي يتدرب خلاله 37 متدرب على عدة محاور تدريبية منها إدارة الأزمات والكوارث، مهارات التخطيط والإدارة الاستراتيجية، وعدد من المحاور الأخرى وثيقة الصلة بنطاق عملهم.

أشاد رئيس البورصة بالدور الذي تقدمه الأكاديمية في تدريب وصقل مهارات الكوادر المختلفة في الدولة بمختلف القطاعات والمستويات الوظيفية، وحرصه الشديد على تدريب العاملين بالبورصة لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة الإدارية بين العاملين بها.