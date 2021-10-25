مشاحرة بين عائلتين تنتهى بإشعال النار فى منزل إحداهما بالقليوبية

شهدت إحدى قرى طوخ بمحافظة القليوبية نشوب مشاجرة بين عائلتين انتهت بإاشعال أحد الأطراف النار في منزل الطرف الآخر، وتمت السيطرة على الحريق والمشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النياية العامة التحقيق.

وتلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد تامر موسى حنفى مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بوقوع مشاجرة بين كل من “ت س” و"ح س"، وتم التعدى على زوجة الطرف الأول، فقام أصهار الأول بإشعال نار بسيطة فى منزل الطرف الثاني، وتمت السيطرة عليها ولم تسفر عن خسائر جسيمة.

وتم التحفظ على جميع الأطراف بمركز الشرطة وجارٍ حل الخلاف بينهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق متصل، أصيب طالب بانفجار في العين اليمنى فى مشاجرة مع أحد زملائه بقرية ميت السباع دائرة مركز بنها أسفرت عن قيام الأخير بركله بقدمه وإحداث إصابته باستخدام "قلم" فى عينه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى مأمور مركز شرطه بنها إشارة من مستشفى بنها الجامعي، بوصول طفل بالصف السادس الابتدائي مصابًا بانفجار بالعين اليمني وتم إخطار اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية.

وانتقلت قوة امنية وبالفحص تبين إصابة "ش و أ" 12 سنة طالب بالصف السادس الابتدائي وبسؤاله اتهم زميله "م م ع"، 12 سنة في الصف السادس الابتدائي بالتعدي عليه بركله بقدمه وإسقاطه أرضًا، وإحداث إصابته بقلم على إثر حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب المزاح تطورت لمشاجرة احدث خلالها المتهم إصابته أثناء سيرهم بالقرية

وبسؤال والد الطفل المصاب أيد ما جاء بأقوال نجله وتحرر محضر بالواقعة رقم 27 525 جناح مركز بنها سنة 2021 وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.