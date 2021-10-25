«ليلة السقوط» لطارق لطفى يدخل مرحلة المونتاج

انتهى فريق عمل مسلسل «ليلة السقوط» بطولة النجم طارق لطفي، من كافة المشاهد الدرامية الخاصة بأحداث العمل في الأماكن الطبيعية للأحداث التي يتناولها في مدينة (أربيل)، عاصمة (إقليم كوردستان العراق)؛ لينقل صورة واقعية للأهوال التي مرت بالمنطقة العربية خلال الأعوام ماضية، وذلك وفقا لما أكدته دينا دياب المستشار الإعلامي للمسلسل.

وأضافت «دياب» في تصريحات لـ«الدستور» أن النجم طارق لطفي انتهى من كافة مشاهده في المسلسل كاملة، ولا يتبقى سوى عدة مشاهد لبعض النجوم المشاركين في أحداث المسلسل في مقدمتهم النجم السوري باسم ياخور والنجمة صبا مبارك، وهي مشاهد أكشن يتم تصويرها خلال 10 أيام، كما قرر المخرج ناجي طعمي، زيادة ساعات تصوير المسلسل إلى 12 ساعة يوميًا، ووضع خريطة تصوير لكل فرد فى فريق العمل، من أجل سرعة الانتهاء من المسلسل، وإتاحة وقت كافٍ لمونتاج ومكساج حلقاته، لبدء مرحلة المونتاج والمكساج، تمهيدا لعرض المسلسل مطلع العام الجديد 2022.

مشهد من المسلسل

-ناجي طعمي وطارق لطفي يفرضان السرية التامة

ويلتزم صُنّاع العمل وعلى رأسهم المخرج السوري الكبير ناجي طعمي، والنجم طارق لطفي، بفرض قدر كبير من السرية على تفاصيل المسلسل وكواليس التصوير، وأي شئ يخص الأحداث، وذلك لمنع تسرب أي معلومات تخص السيناريو، ما يضمن تحقيق أكبر قدر ممكن من الإثارة والتشويق للجمهور.

مشهد من المسلسل

- طارق لطفى يجسد شخصية «الدباح»

ورغم حالة التكتم الشديد حول المسلسل؛ إلا أن «الدستور» حصلت على التفاصيل الكاملة للعمل، وعلمت من مصادر خاصة أنه تم الانتهاء من تصوير ثلثي العمل الملحمي الجديد في العراق، على أن يواصل فريق العمل التصوير خلال الأيام القادمة في سوريا ومصر وبعض الدول العربية، تمهيدًا لعرضه مطلع العام المقبل.

المخرج ناجي طعمي

وأكدت المصادر، أن النجم طارق لطفي، يجسد خلال أحداث المسلسل دور أحد قادة تنظيم داعش الإرهابي، الذي يُلقب بـ«الدباح» من شدة توحشه وقسوته وإجرامه، وتنتهى أحداث المسلسل بتحرير مدينة الموصل العراقية من سيطرة الدولة الإسلامية في العراق والشام، ومحاكمة «الدباح» الذى يجسده النجم طارق لطفى، بالإعدام شنقًا، وتحقيق النصر على "داعش" في 2017 باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد التي اجتاحها التنظيم 2014.

طارق لطفى وصبا مبارك

-«ليلة السقوط» يفضح جرائم داعش في القتل والسبي والاغتصاب وتهريب الآثار

ويعد هذا العمل الأول من نوعه الذي يناقش أفعال تنظيم داعش الإرهابي الوحشية في مدينة الموصل بشكل خاص، ومدن العراق بشكل عام، ليكون العمل أداة فضح لكل ما حدث في الفترة من 2014 حتى 2017، من أفعال وحشية قننت وسائل الإعلام رصدها وكشفها للرأي العام، ليكشف المسلسل الحقائق الغائبة عن هذا التنظيم أمام العيان، ويتناول العمل مشاهد جريئة لم تتناولها الدراما العربية من قبل.

مشهد من المسلسل

كما يكشف المسلسل الذي قام بتأليف السيناريست الكبير مجدى صابر، جرائم اغتصاب الإيزيديات وخطفهن كسبايا باسم الدين البريء من هذا الفعل المحرم، كما يبرز العمل تكاتف شعب العراق بكل مكوناته في مواجهة قوى الظلام والطغيان التي حاولت محو تاريخ العراق الجميل، ويحكى في إطار درامي تشويقي توثيقي الجرائم التي ارتكبتها الجماعة الإرهابية بحق أهل العراق خلال ثلاث سنوات عجاف شهدت أحداثاً مأساوية دموية.

«ليلة السقوط» يجمع (150) فناناً من الوطن العربي

يضم المسلسل باقة مميزة من أهم نجوم الوطن العربي، تحت قيادة المخرج السورى ناجي طعمي، أبرزهم النجم (طارق لطفي) والفنان (أحمد صيام)؛ من مصر، والنجم (باسم ياخور) والفنانة (كيندا حنا)؛ من سوريا، والنجمة (صبا مبارك)؛ من الأردن، إلى جانب كوكبة من نجوم الدراما العراقية؛ أبرزهم (جواد الشكرجي)، (خليل إبراهيم) (سمر محمد) و(ذو الفقار خضر)، واختارت الشركة الموسيقار المصري الكبير (ياسر عبد الرحمن) لوضع الموسيقى التصويرية للعمل الأضخم إنتاجاً في الوطن العربي.