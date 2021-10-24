الإثنين 25 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

برلمانية: انعقاد «أسبوع المياه» بمشاركة دولية يؤكد زيادة الوعي

مرثا محروس،
مرثا محروس،

قالت مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن انعقاد أسبوع القاهرة الرابع للمياه الذي بدأ من اليوم 24-28 أكتوبر الجارى تحت رعاية الرئيس السيسى وتحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية" يؤكد زيادة الوعي لمواجهة التحديات العالمية فيما يتعلق بملف المياه. 

وأكدت محروس في بيان لها اليوم، أن انعقاد أسبوع القاهرة الرابع للمياه سيضم مشاركة دولية وإقليمية وبالتالي يعمل علي تعزيز العلاقات الدولية والأهداف الرئيسية في مواجهة التحديات العالمية، مشددة على أن ما يحدث من مناقشات في الوقت الحالي حول إقامة مشروعات تعد أهم الخطوات لمواجهة التحديات المائية وهذا يعد ضمن خطط المياه في خريطة التنمية المستدامة. 

استطردت محروس: أن الهدف الأساسي هو الوصول لحلول استراتيجية لمواجهة كافة التغيرات، إضافة إلى أنه جاء تمهيدًا لمؤتمر الأمم المتحدة للمراجعة الشاملة الخاص بالمياه والمقرر تنظيمه فى مارس 2030.  

أوضحت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب لحزب حماة الوطن، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تنظيم يوما كاملا لفتح نقاش يجمع بين أصحاب المصالح  الحكومية والمجتمع المدنى والخبراء المتخصصين سوف يكون له صدد إيجابي في ظل أزمة مصر المائية مع زيادة السكان 

تابعت "أؤيد أننا دولة قوية قادرة على تخطي تلك المعوقات وأؤيد بشدة تصريحات الرئيس بأن كل ما نعمل عليه هو  بمثابة رسالة مهمة وموجهة للعالم.

مواجهة التحديات العالمية حزب حماة الوطن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين العلاقات الدولية تحت رعاية رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أسبوع القاهرة الرابع للمياه المياه والسكان والتغيرات العالمية مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

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