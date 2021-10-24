الأحد 24 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

2.8 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا الجنوبية

التبادل التجارى
التبادل التجارى

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر دول أمريكا الجنوبية إلى حدود 2.8 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالى 2021 مقابل 2.3 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 500 مليون دولار.

ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن الصادرات المصرية لدول أمريكا الجنوبية بلغت 560.9 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2021 مقابل 249.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 311.6 مليون دولار.

جاءت البرازيل فى المرتبة الأولى بصادرات بلغت قيمتها 293.2 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2021 مقابل 109.1 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 184 مليون دولار، كما ارتفعت الصادرات إلى الأرجنتين لـ 202 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2021 مقابل 96.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 105.2 مليون دولار.

فى المقابل، سجلت واردات مصر من دول أمريكا الجنوبية 2.3 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2021 مقابل 2.1 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 200 مليون دولار، وجاءت البرازيل فى المرتبة الأولى بواردات بلغت 1.165 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2021 مقابل 5.9 مليون دولارخلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 293.2 مليون دولار، كما بلغت الواردات من الأرجنتين 864.5 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2021 مقابل 813.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 51.2 مليون دولار.

الاحصاء مصر أمريكا الجنوبية التبادل التجاري صادرات واردات

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

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