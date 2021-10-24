الأحد 24 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

أمين «المصريين الأحرار» تعقد اجتماعًا مع أمناء المحافظات (صور)

الدكتورة هبة واصل
الدكتورة هبة واصل

عقدت هبة تراضي واصل، أمين حزب المصريين الأحرار، أول اجتماع تنظيمي، فور إعلان فوزها بالتزكية، مع عدد من أمناء المحافظات وأعضاء الهيئة العليا، بمقر الحزب في العروبة، للتعارف والاطلاع على آخر مستجدات أعمال الأمانات.

وخلال اللقاء، ناقشت الأمين العام للحزب أمناء المحافظات وعدد من رؤساء اللجان المركزية، العقبات والتحديات وأبرز احتياجات المناطق، وآليات العمل المقترحة خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن الحزب سيتحرك وفق الاستراتيجية العامة له والمتوافقة مع مسار الجمهورية الجديدة.

أشارت إلى أن الخطة العامة للحزب ستطرح للمناقشة مع خطة كل محافظة علي حدة للعمل علي توفير الآليات لتحقيقها وإنجازها على أرض الواقع لخدمة الوطن والمواطن.

أكدت أن العمل سيكون وفق معايير وتقييم لتحديد مواطن الضعف وتداركها ومعالجتها وتحويلها إلى نقاط قوة، بالإضافة للعمل على تنشيط الأمانة المركزية واستحداث وتفعيل لجان بخطة طموحة؛ ولفتت إلى أن اللقاء للتعارف وسيكون هناك المزيد من الاجتماعات والتنسيق من خلال كل طرق التواصل.

استراتيجية حزب المصريين الأحرار الامين العام الهيئة العليا الدكتور عصام خليل الانتخابات الداخلية الأمين العام للحزب الدكتورة هبة تراضى واصل

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

رابط حجز موعد تلقي لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

«الصحة» تغلق مستشفى الرعاية التخصصى بالأميرية

«Egyptian king».. المصريون يحتفلون بهاتريك محمد صلاح في شباك مان يونايتد

بعد ارتفاع أسعار الذهب.. تجار: «الوقت الحالي الأنسب للبيع»

ليكيب: 25% من أصوات الكرة الذهبية لم تحسم بعد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

خطر يحلق بأجنحة العلم الحديث

سعيد المصرى

حقيقة الصراع مع أغانى المهرجانات والراب

أحمد المريخي

آلام لبنان فى «مَوَجان» شربل داغر

مؤمن المحمدي

القرعة

لواء. محسن الفحام

الشرطة العصرية للجمهورية الجديدة

محمود خليل

«المعدة الشعبية» تنتصر فى صراع «التدين الشعارى»

ماجد حبته

ماذا يحدث فى السودان؟!

حسين دعسة

5 ملايين حصالة فى الولايات المتحدة

صور

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة سلمية فى «الخليل» لدعم الأسرى

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى وسط حماية من شرطة الاحتلال

الأردن يحذر إسرائيل من بناء وحدات استيطانية جديدة فى الأراضى المحتلة