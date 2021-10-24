أمين «المصريين الأحرار» تعقد اجتماعًا مع أمناء المحافظات (صور)

عقدت هبة تراضي واصل، أمين حزب المصريين الأحرار، أول اجتماع تنظيمي، فور إعلان فوزها بالتزكية، مع عدد من أمناء المحافظات وأعضاء الهيئة العليا، بمقر الحزب في العروبة، للتعارف والاطلاع على آخر مستجدات أعمال الأمانات.

وخلال اللقاء، ناقشت الأمين العام للحزب أمناء المحافظات وعدد من رؤساء اللجان المركزية، العقبات والتحديات وأبرز احتياجات المناطق، وآليات العمل المقترحة خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن الحزب سيتحرك وفق الاستراتيجية العامة له والمتوافقة مع مسار الجمهورية الجديدة.

أشارت إلى أن الخطة العامة للحزب ستطرح للمناقشة مع خطة كل محافظة علي حدة للعمل علي توفير الآليات لتحقيقها وإنجازها على أرض الواقع لخدمة الوطن والمواطن.

أكدت أن العمل سيكون وفق معايير وتقييم لتحديد مواطن الضعف وتداركها ومعالجتها وتحويلها إلى نقاط قوة، بالإضافة للعمل على تنشيط الأمانة المركزية واستحداث وتفعيل لجان بخطة طموحة؛ ولفتت إلى أن اللقاء للتعارف وسيكون هناك المزيد من الاجتماعات والتنسيق من خلال كل طرق التواصل.