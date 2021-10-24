نائبة بالشيوخ: المرأة تشهد تمكين حقيقي في مختلف المجالات

قالت الدكتورة سماء سليمان وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، إن تمكين المرأة مرتبط بالإرادة السياسية متمثلة فى الرئيس السيسي، لأن النسق العقيدي لرئيس الدولة مختلف عن غيره من الرؤساء، فهو مؤمن بقدرات المرأة وبدورها وتمكينها للوصول للمناصب التى لديها من الكفاءة ما تؤهلها لذلك، وحققت المرأة فى عهد الرئيس لم تحققه من قبل فى أي عصر آخر، فهناك 25% من الحكومة سيدات، و28% مجلس النواب و13.3% فى مجلس الشيوخ، فهو تغيير مسبوق، خاصة أن مجلس الشيوخ نصف النائبات فيه بالتعيين من قبل الرئيس.

أضافت سليمان، لـ"الدستور"، على هامش مشاركتها فى حلقة نقاشية لاستعراض جهود دعم وتمكين النساء العاملات، وتعزيز قيم المساواة وعدم التمييز ضد المرأة بما يساهم في تمكينها اقتصاديا، أن ذلك ساعد على التغيير الصورة الذهنية لدى المجتمع تجاه المرأة ويعتاد على وجود المرأة فى مناصب لم تكن موجودة فيها من قبل، ومشاهدة أداء الوزيرات فى الحكومة والبرلمان والهيئات المختلفة ساهم فى تغيير الثقافة بصورة لا إرادية، مضيفة أن تمكين المرأة لم يكن تقليل مكاسب الرجل، فالمرأة لم تأخذ من نصيب الرجل بل تحصل على نصيبها هى، وما حدث من تمكين ساهم بصورة كبيرة فى تغيير تلك الثقافة.

وتابعت وكيل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ أن هناك مسؤولية ذاتية داخل كل فرد فى المجتمع نحو تمكين المرأة ويبدأ من الأسرة والنشئة وتغيير الصورة لتصبح أكثر شمولة، مشيرة إلى أن الدور الأساسي يبدأ من المنزل فتربية الفتيات خلال فترة الطفولة من خلال ترسخ القيم الأساسية، من حقوق الفتاة المختلفة، وتكوين شخصيتها مرورا بمراحل التعليم المختلفة بداية من التعليم الأساسي والجامعي، فهو له دور كبير جدا.

أشارت إلى أن الأسرة لها دور كبير، فهى من تمكن الجيل الناشئ بأن يكون شخص قادر ومفيد للمجتمع وما بين شخص ضعيف لا يستطيع اتخاذ قرار، فالأسرة لها دور مهم فما نتعلمه فى فترة الطفولة، مشددة على ضرورة استنهاض القيم فى المجتمع من جديد.