الأحد 24 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة شخصين في انقلاب سيارة إسعاف بشبين القناطر

تصادم سيارة إسعاف
تصادم سيارة إسعاف

شهدت مدينة شبين القناطر بالقليوبية حادث تصادم بين سيارة إسعاف وتوك توك، ما أدى إلى انقلاب سيارة الإسعاف وأصيب سائقها، كما أصيب سائق التوك توك، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة إسعاف وتوك توك ووجود مصابين.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين اصطدام سيارة إسعاف كانت تقل مريضة تدعى ا.ع.س، 65 سنة، لنقلها إلى المستشفى حيث اصطدمت بتوك توك ما أسفر عن انقلاب سيارة الإسعاف فأصيب سائقها ويدعى هـ م ح، 41 سنة وتم تحويله إلى مستشفى التأمين الصحى لإصابته بنزيف داخلى كما أصيب سائق التوك توك ويدعى م ا م، 18 سنة، بخدوش وجروح بالجسم وتم التحفظ عليه.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

محافظة القليوبية انقلاب سيارة حادث تصادم سيارة إسعاف مستشفى التأمين الصحي مدينة شبين القناطر اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية

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وائل لطفي

بيوت السويس

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