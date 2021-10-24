السودان.. الحكومة تؤكد تحقيق استحقاقات عملية السلام والتفاوض مع الأطراف كافة

أكدت الحكومة السودانية، اليوم الأحد، أهمية الدفع لتحقيق استحقاقات عملية السلام في السودان، واستكمال التفاوض مع جميع الأطراف لضمان تحقيق السلام العادل الشامل والمستدام.

جاء ذلك خلال لقاء خالد عمر يوسف وزير رئاسة مجلس الوزراء السوداني وياسر سعيد عرمان، المستشار السياسي لرئيس الوزراء، اليوم جيفري فيلتمان، مبعوث الرئيس الأمريكي للقرن الأفريقي، ومساعده برايتون نوف، و برايان شوكان القائم بالأعمال الأمريكي بالبلاد.

واستعرض اللقاء جوانب الأزمة السياسية الحالية التي تمر بها البلاد وسُبُل الخروج منها عبر الإلتزام بالوثيقة الدستورية وباتفاقية جوبا لسلام السودان كمرجعية مؤسسة للمرحلة الانتقالية، وسبل مواصلة دعم الولايات المتحدة لإنجاح التحول المدنيّ الديمقراطيّ في السودان، وأهمية التزام جميع مكونات الفترة الانتقالية بنصوص الوثيقة الدستورية، واتفاقية سلام جوبا لسلام السودان، ومواصلة إكمال الترتيبات الأمنية للوصول إلى جيش قومي مهني محترف وموحد يقوم بدوره كاملاً في حماية الدستور، والحدود السودانية بعقيدة قتالية وطنية، حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأكد خالد عمر وياسر عرمان أهمية الدفع لتحقيق إستحقاقات عملية السلام في السودان واستكمال التفاوض مع جميع الأطراف لضمان تحقيق السلام العادل الشامل والمستدام، والالتزام التام بما ورد في الوثيقة الدستورية بما في ذلك إصلاح المنظومة الأمنية.

كما شدد الوفد الحكومي السوداني على إكمال جميع مؤسسات السلطة الانتقالية ويأتي في مقدمتها المجلس التشريعي الانتقالي وتحقيق أوسع مشاركة سياسية ممكنة لجميع قوى ثورة ديسمبر المجيدة، وولاية المالية على المال العام وتحويل رئاسة مجلس السيادة الانتقالي إلى المدنيين، وصولاً إلى نهاية الفترة الانتقالية وقيام انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني ممثليه بمليء إرادته.

البرهان يشيد بالموقف الأمريكي

وأشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أمس السبت، بالموقف الأمريكي الداعم للانتقال الديمقراطي في السودان ولعملية السلام.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان بمكتبه في الخرطوم المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي جيفري فليتمان، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو وعبدالله حمدوك رئيس الوزراء.

وأوضح المجلس السيادي في بيان، أن البرهان أطلع المبعوث الأمريكي على تطورات الوضع السياسي الراهن والجهود الجارية للخروج من الأزمة.