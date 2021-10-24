الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الجندى: خطاب الرئيس يؤكد على الحقوق المصرية الراسخة فى مياه النيل

المهندس حازم الجندي
المهندس حازم الجندي

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إن كلمة الرئيس السيسي، الافتتاحية في الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه 2021، جاءت جامعة وشاملة، وتؤكد على موقف مصر الثابت تجاه قضية السد الإثيوبي، وتضع جميع دول القارة الإفريقية والمجتمع الدولي أمام مسئولياتها، لضرورة التعاون لإيجاد حلول دائمة للملف تحفظ حقوق جميع الأطراف وتؤكد على أهمية التعاون من أجل مصالح الشعوب.

ولفت الجندي، في بيان الأحد، إلى أن الرئيس حريص على عرض أزمة السد الإثيوبي بكافة الطرق الدبلوماسية، وبيان المخاطر التي تترتب على الاستمرار في الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا في مراحل ملء السد دون الوصول إلى اتفاق بموافقة جميع الأطراف.

وأوضح عضو الشيوخ أن الرئيس أوضح أمام العالم مدى اعتماد الشعب المصري منذ القدم على مياه نهر النيل، في الوقت الذي تزداد فيه الكثافة السكانية بصورة كبيرة تتطلب توفير المياه الطبيعية التي تصل لمصر من النهر، فضلًا عن إعلانه الخطوات التي تحاول مصر من خلالها تخطي أزمة السد الإثيوبي من خلال وضع الخطة الاستراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة تقديرية 50 مليار دولار، والعمل على تبني مشروع قومي لتبطين الترع والتحول لنظم الري الحديثة لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية المحدودة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي حرص خلال كلمتة على بيان مدى المعاناة التي ستلاحق 100 مليون مصري جراء بناء السد دون اتفاق، وذلك نظرًا لأن مصر تصنف ضمن أكثر الدول جفافًا في العالم، ما يؤدي للاعتماد بشكل كبير على مياه نهر النيل، فضلًا عن سعيها ولجوئها المستمر لمائدة المفاوضات، وتفهمها الأهداف التنموية لإثيوبيا دون الإضرار بالمصالح المائية والبيئية والاقتصادية لمصر والسودان.

وأوضح الجندي، أن الاستمرار في التعنت الواضح والصريح من قبل الجانب الإثيوبى يكشف عن سوء نيتها وإصرارها على سياسة فرض الأمر الواقع، وحالة التعنت الإثيوبي الواضحة المخالفة لكافة القوانين والمواثيق الدولية، ودون النظر لمصالح دولتى المصب والتي ستؤثر سلبيًا على حياة الملايين، وهو الأمر غير المقبول ولن ترضى به مصر.

عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي نهر النيل القارة الإفريقية حزب الوفد أسبوع القاهرة للمياه اسبوع القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

الأكثر قراءة

والد الطالب المعتدى عليه من مُعلمة: «كان بيحوش عن زميله فضربته بالسكين»

حقيقة تأجيل امتحانات الصف الرابع الابتدائي

«إينى» تعلن 3 اكتشافات جديدة فى الصحراء الغربية

«البرهان»: كان هناك مخطط للذهاب بالسودان نحو الحرب الأهلية والقوات المسلحة ليست فردًا

تاج الدين: السماح بتطعيم الأطفال والمرضعات والحوامل بلقاح كورونا قريبًا

جالطة سراى غاضب من مصطفى محمد بعد الخسارة أمام بشكتاش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد القصبي

عن سعيدة خاطر الفارسي

أحمد سعد زايد

ذكريات.. فى رثاء المفكر العظيم حسن حنفى

منى رجب

مريم ملاك.. قصة تفوق رغم التنمر

ماجد حبته

رد جميل تاريخى.. فى مزاد!

الحسين عبدالرازق

كرموا محمد صلاح!

مؤمن المحمدي

حسن عبد الحفيظ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "٢٤".. مفاوضات الحزب الوطنى مع الإرهابيين

القس. رفعت فكرى

أعطوا أبناءكم وقتًا

صور

تجميل ميادين القاهرة

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات غامضة.. طائرة خاصة تقلع من إسرائيل وتهبط في دولة عربية

الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعد خططًا لمهاجمة منشآت نووية إيرانية

فرنسا تستنكر التوسع الاستيطانى الإسرائيلى فى الضفة الغربية