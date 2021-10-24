"فرصة".. الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضى شهر اكتوبر 2021

ارتفعت مؤشرات البحث على جوجل عن فاتورة التليفون الارضى شهر اكتوبر 2021، ويقدم «الدستور» تقرير عن كيفية سداد فاتورة التليفون الارضي من خلال الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات، ويأتي دفع الفواتير إلكترونيا في إطار تطوير المنظومة التكنولوجية التي تنفذها الحكومة المصرية، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويضم الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات العديد من الخدمات والايقونات، وهي حجز رقم indigo، وتجديد اشتراك we إنترنت، ودفع فاتورة التليفون الأرضي، وشحن أو دفع فاتورة الموبايل، فضلاً عن خدمات مميزة منها اعرف أي معلومات تهمك مع خدمة 140 دليل، وشاهد المسلسلات والأفلام والبرامج المفضلة بدون إعلانات، وwe pay.

فاتورة التليفون الارضى شهر اكتوبر 2021

لديكم خلال الخطوات التالية كيفية سداد فاتورة التليفون الارضي والاستعلام عنها لشهر أكتوبر الجاري، كما هو موضح بالتالي:

يجب على المواطنين الدخول على الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات، اضغط هنــــــــــــــــــــــا .

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضى شهر اكتوبر 2021

يقوم المواطن بالضغط على أيقونة دفع فاتورة التليفون الأرضي.

- بعد ذلك يظهر للمواطن ثلاث أيقونات، هي الاستعلام بالتليفون، والاستعلام برقم الحساب، والاستعلام عن الرقم الجديد.

- يقوم المواطن الذي يرغب في الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بكتابة كود المنطقة، ورقم التليفون، ثم يضغط المواطن على ايقونة أظهر الفواتير.

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ومن خلال الخطوات السابقة يتمكن المواطنين من الاستعلام عن فواتير التليفونات الأرضية، عن طريق الموقع الالكتروني للشركة المصرية للاتصالات، وتقوم الشركة بإعطاء المواطن فترة لمدة شهر بعد الإعلان عن الفاتورة المقرر دفعها، وإذا تجاوز المواطن تلك الفترة، ستقوم الشركة بقطع خط التليفون الارضي، وسيتم تحويل الخط إلى استقبال فقط، وأيضًا سيتم قطع خدمة الانترنت إذا كان المواطن مشتركا بهذه الخدمة، فضلاً عن فرض غرامة مالية تحددها الشركة لعدم التزام المواطن بسداد رسوم الفاتورة في الموعد المحدد له.