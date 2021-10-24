الأحد 24 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأشغال الشاقة المؤبدة لطالب اغتصب طفل وقتله في قنا

محكمة
محكمة

قضت، اليوم، محكمة جنايات وأمن الدولة طوارئ غيابيًا بمعاقبة طالب بالصف الثانوى قام بهتك عرض طفل رفض الشذوذ معه ثم قتله، بالأشغال الشاقة المؤبدة.

كشفت التحقيقات عن أن المتهم تجرد من أسمى آيات البشرية والإنسانية، حيث قام باستدراج طفل وطلب منه الشذوذ معه إلا أن الطفل امتنع عن ممارسة هذه العادة الرذيلة التى نهت عنها الأديان السماوية السمحة فقام بطرحه أرضًا وجثم فوق جسده وجرده من ملابسه وقام بخنق القتيل بملابسه حتى فاضت روحة إلى بارئها وقام بهتك عرضه وهو جثة هامدة.

وفور صدور الحكم قام اللواء عاطف نجيب مدير أمن قنا بالإنابة وضياء رفعت مساعد مدير أمن قنا للأمن العام بإبلاغ اللواء علاء سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بالحكم الذي أصدر توجيهات مشددة لإدارة البحث الجنائى والأمن العام بقنا بسرعة ضبط المتهم وتكثيف الجهود وتنشيط إدارة تنفيذ الأحكام بضبط الهاربين من الأحكام.

يعود تاريخ الواقعة إلى 3\12\2025 بدائرة مركز قوص عندما تم العثور على الطفل ع  م  ح جثة هامدة وأشارت التحريات إلى قيام المتهم بارتكاب الواقعة وتم إحالته إلى محكمة الجنايات وأمن الدولة طوائ بقنا لمحاكمته.

 

هتك عرض تحقيقات وزير الداخلية محكمة الجنايات مدير أمن قنا البحث الجنائي اللواء علاء سليم

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ابتذال النقاش العام

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