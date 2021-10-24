الأحد 24 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«فاو»: 14 دولة عربية تعانن من عجز المياه

الفاو
الفاو

أكد عبدالحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة «فاو»، والممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، أن ندرة المياه تمثل تحديًا كبيرًا وهناك تأثيرات مباشرة وغير مباشرة، وأن تناقص نصيب الفرد من المياه سيصل إلى حوالى 500 متر مكعب خلال السنوات المقبلة.

وأضاف، خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة للمياه اليوم، أن هناك 14 دولة عربية تقع ضمن معدلات الإجهاد المائى، وأن تفاقم ندرة المياه بسبب زيادة تقلبات سقوط الأمطار ونقص المياه مما يؤثر على المحاصيل، وأن التقارير تشير إلى انخفاض كبير فى الناتج المحلى بحلول 2050، وهو ما يستدعى توحيد الجهود.

وأشار ممثل الفاو إلى أن قطاع الزراعة سيعانى من صعوبات الحصول على حصته من المياه، وهناك تهديدات بالفقر وارتفاع معدلات البطالة والهجرة من القرى إلى المدن.

وأكد أن هناك زيادة فى معدلات الجوع وربما تتجاوز 75 مليون شخص خلال 2035، وهناك تأثيرات كبيرة لجائحة كورونا على الزراعة، مشيرًا إلى أن البرامج الإصلاحية للمياه ورفع كفاءة الاستخدام والاستثمار فى تطوير المياه غير التقليدية.

وتابع أن فى مصر أمثلة كبيرة على مشروعات ناجحة تهدف إلى استخدام أمثل للموارد المائية، وهناك دول عربية تقوم بوضع سياسات جديدة مثل ما فعلته السعودية وبعض دول الخليج من مشروعات تحلية المياه.

وأكد أن المنظمة اعتمدت استراتيجية جديدة لدعم التنمية المستدامة 2030 من أجل إنتاج أفضل وحياة أفضل، حيث تقوم منظمة الفاو بدعم جهود حسن إدارة المياه من خلال القدرات البشرية والترابط الإيقاعى بين الطاقة وتنمية الموارد غير التقليدية، لافتًا إلى أن الشراكة بين المنظمات المختلفة أثمرت عن التنسيق بين الوزراء المعنيين من خلال إعلان القاهرة، ونتطلع لعقد اجتماعات فنية لهذا العام، كما أن هناك تقدمًا فى قضايا مختلفة للمياه والزراعة.

وأشار إلى أن ما تقوم به "الفاو" يتم تعزيزه على المستوى الوطنى، وتقوم المنظمة على إعادة تأهيل وتغيير منشآت الرى وتحفيز عودة النازحين إلى مناطقهم، ونحن نلتزم بالتعاون ودعم جهود جميع الدول فى تحقيق الأمن المائى.

-الفاو تشريعي دولة عربية تعاني عجز المياه تناقص نصيب الفرد إلى 500متر

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